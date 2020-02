El Mercat del Carrilet tancarà al 2021 sense cap 'súper' que el rellanci

L’Ajuntament abandona la cerca d’un operador i planteja als 15 negocis que queden llogar un lloc al Mercat Central per 21 anys

Actualitzada 05/02/2020 a les 20:54

El Mercat del Carrilet tancarà definitivament el 29 de juny del 2021, un cop s’hagin extingit els contractes d’arrendament signats entre Reus Mobilitat i Serveis i els paradistes que van decidir quedar-s’hi quan es va iniciar la cerca d’un supermercat per reformular l’equipament. Aquesta cerca, en forma d’una ronda de consultes per la qual han passat fins a 6 operadors d’autoservei des del juny del 2018, «ha finalitzat sense cap acord», tal com ha explicat aquest dimecres el regidor d’Empresa i Ocupació de Reus, Carles Prats. Com que «l’estudi encarregat al seu moment a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona va concloure que un autoservei és imprescindible a l’hora de configurar qualsevol mercat municipal, per complementar l’oferta de les parades tradicionals i per exercir de motor i pol d’atracció», i tenint en compte que «no s’ha trobat cap supermercat», el govern opta per abaixar finalment la persiana d’aquest espai que al 2023 hauria celebrat el seu 40è aniversari.

Actualment, al Carrilet hi ha en marxa «15 negocis» que representen només «un 25% del total de llocs». L’empresa municipal els proposa presentar-se a un procés de licitació que, a partir d’aquest 17 de febrer, s’obrirà per cobrir parades buides al Mercat Central, el qual «té un 40% de l’espai desocupat». En relació a la quantitat de paradistes del Carrilet que voldran fer el pas d’un lloc a l’altre, Prats ha detallat que «en un primer contacte, vam veure que es podrien comptar amb els dits de la mà, però esperem que en siguin més». El futur de l’edifici del Mercat del Carrilet no s’ha definit públicament encara.

El canvi d’espai no està garantit

L’acord en aquest sentit l'ha tirat endavant el consell d’administració de Reus Mobilitat i Serveis, aquest dimarts, per unanimitat. Als paradistes del Carrilet se’ls oferiran algunes «facilitats econòmiques» per incorporar-se al Mercat Central, de manera que «pagarien el 50% del preu d’entrada, que abans era de 15.000 euros i ara serà de 7.000». La modalitat en què poden acollir-se a la proposta és «un arrendament per 21 anys» que es correspondria amb el temps que resta a les concessions vigents dels actuals negocis del Mercat Central. Les parades a concurs seran 25. Reus Mobilitat i Serveis no pot garantir que els qui vinguin del Carrilet s’hi acabin fent un lloc «perquè és un concurs i també hi haurà gent de fora que segurament es presentarà», però «hem fet un càlcul i pensem que, per la demanda, probablement no hi haurà problema», ha afegit Prats. Si hi accedeixen i el desenllaç del concurs no s’ajusta en el temps amb la fi dels contractes de lloguer al Carrilet, «no haurien de pagar fins al 30 de juny del 2021» i «també hem tractat, encara de paraula, qüestions de finançament».

El període de contactes amb operadors per donar forma a un nou Mercat del Carrilet queda interromput i es finalitza, per tant, després d’haver viscut dues pròrrogues i sense exhaurir el temps complet de la darrera. Sobre les causes que han portat a que cap operador hagi fet una aposta ferma per articular l’equipament, el regidor d’Empresa ha explicat que «quan fan una inversió, prefereixen fer-la sense haver d’adaptar-se a uns horaris o uns espais i formar part d’un mercat comporta unes característiques particulars».

Sancions si s’incompleix l’horari

Pel que fa al Mercat Central, l’estudi encarregat a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona «apuntava la necessitat de reduir el número total de parades, ampliant i reformant les existents, fent que siguin més transparents i estiguin preparades per a la consumició; amb elements de permeabilitat i sense zones fredes ni parades buides». Més recentment, l’estudi per identificar les barreres a la compra en el Mercat Central, realitzat per Ceres el setembre del passat 2019, «apunta diversos aspectes per incentivar la compra relacionats amb la millora de l’horari d’obertura i la incorporació del servei de consumició i restauració». Prats ha concretat que al voltant de 7 paradistes el Mercat Central ja s’han decidit a ampliar les seves parades.

A partir d’aquest 1 d’octubre, al Mercat Central s’implantaran nous horaris: al matí es retarda l’obertura de les 8 o les 7.30 h. a les 9 i s’aposta per jornada continuada de dimarts a divendres des de les 9 a les 20 h., amb migdies inclosos; mentre que els dilluns i els dissabtes l’horari serà només fins al migdia. Davant el rebuig d’alguns paradistes que s’han mostrat contraris a aplicar aquesta modificació Prats avisava ahir que «hi haurà sancions econòmiques» per als qui no compleixin, «primer més lleus i que aniran augmentant».

L’Ajuntament portarà a terme una audiència pública al barri del Carrilet per explicar els detalls de la situació als veïns. I assegura que vol impulsar el barri «des del punt de vista urbanístic, d’equipaments i comercial». En aquest últim aspecte, estudia una línia d’ajuts i una taula de treball. També es buscarà l’encaix amb l’estació de busos per generar-hi una nova centralitat.