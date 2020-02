Detecten un focus de legionel·losi a l'edifici del 112

El focus es va detectar el passat 30 de gener a les dutxes de la planta zero

Fonts del Departament de Salut han confirmat a l'ACN que s'ha detectat legionel·losi en una analítica de control, però que en cap cas hi ha un brot ni tampoc cap persona afectada. Amb tot, des de Salut Pública es recomana als treballadors -bombers, policies i serveis d'emergència- que no es dutxin amb aigua calenta dins les instal·lacions, però sí es poden rentar les mans, ja que el bacteri es contrau en inhalar vapor d'aigua o aerosols. El focus, que es va detectar dijous passat 30 de gener, es trobaria en els conductes de les dutxes, a planta zero. A partir d'aquí, es va intervenir amb un tractament de xoc tèrmic i una hipercloració, que dura dos dies. Posteriorment s'efectua una analítica per comprovar si s'ha eliminat. Es preveu retornar a la normalitat en uns dies quan es confirmi a través de les proves que el resultat és negatiu.Diari Més ha pogut parlar amb treballador que ha confirmat que «durant la setmana van aparèixer diversos cartells a les dutxes i sanitaris, indicant que no es podia utilitzar l'aigua calenta». Aquest treballador ha indicat que tant els gestors com el personal de servei del 112 han tingut constància d'aquest incident «a través dels mitjans de comunicació».