L'aparcament gratuït del carrer del Ball de Diables de Reus es desmantellarà

Actualitzada 31/01/2020 a les 10:37

La Junta de Govern Local acordarà, en la sessió programada per avui, treure a licitació pública el solar del número 1 del carrer del Ball de Diables, una parcel·la inclosa dins del catàleg d’immobles municipals disponibles, en l’apartat d’espais d’ús residencial. La parcel·la es localitza al barri Mas Vilanova i, segons la fitxa tècnica que l’acompanya en aquest catàleg, compta amb una superfície de 1.773 metres quadrats i amb 6.576 metres edificables. Afronta ara una licitació mitjançant procediment obert.

L’Ajuntament va generar al solar, a principis del 2019, una zona d’aparcament gratuït amb un total de 68 places per a vehicles. L’aparcament, tal com detallaven llavors fonts municipals, tenia «el doble objectiu de posar noves places d’estacionament a disposició dels residents i oferir llocs gratuïts a les persones que visiten Reus». Construir-lo va representar una inversió de 9.800 euros. Aquestes 68 places van sumar-se a les d’altres zones similars i gratuïtes a Països Catalans, el carrer de Falset o Sor Lluïsa Estivill.

El veïnat de l’entorn d’aquest punt era des del principi coneixedor que el solar formava part d’aquest catàleg d’espais municipals disponibles i entenia, per tant, la provisionalitat de les 68 places d’estacionament. Considera, però, que l’eliminació de l’aparcament que vindrà donada per la venda dels terrenys recuperarà els problemes que la seva activació havia ajudat a resoldre tot i que la major part del veïnat disposa de pàrquing vinculat al seu habitatge.

«Generarà bloqueig a la zona»

El president de l’Associació de Veïns de Mas Vilanova, Valentín Rodríguez, valora que l’«aparcament havia descongestionat força aquesta zona» on, tal com recorda, «hi ha diferents equipaments d’interès i que atrauen molta gent, com poden ser la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el Mas Vilanova» on s’imparteixen els cursos de català a través del Centre de Normalització Lingüística (CNL) «o les escoles». «Si la zona d’aparcament s’elimina sense que se’n creï una de nova per aquí, tindrem un autèntic bloqueig a la zona perquè la gent que hi acudeix ho continuarà fent però no trobarà un lloc on deixar el cotxe».

Les conseqüències que es puguin desprendre d’aquesta previsió, de qualsevol forma, «no influiran sobre el problema que ja tenim amb els pares a l’hora d’entrada i sortida de l’escola», afegeix Rodríguez, que recorda que «és un problema que es dona en aquestes franges concretes i davant de l’escola i al seu entorn».

La venda del solar representarà un dels pocs moviments que s’han produït recentment al catàleg municipal, que aplega «immobles que l’Ajuntament de Reus o les empreses municipals posen a disposició de persones o empreses interessades». En l’apartat on es troba el número 1 del carrer del Ball de Diables hi ha, en concret, una vintena de terrenys més.