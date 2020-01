El Mercat Central de Reus obrirà tot el dia a partir de l'octubre

Alguns parades oferiran els seus productes llestos per consumir allí mateix

Actualitzada 31/01/2020 a les 11:33

El Mercat Central de Reus obrirà tot el dia de dimarts a divendres a partir del mes d'octubre. L’Ajuntament de Reus, a través del Consell Assessor del Mercat Central, ha aprovat aquest dimecres 29 de gener modificar l’horari de venda. El canvi, que pretén arribar a nous clients, anirà acompanyat d'una modernització de les parades que permetrà que els compradors puguin consumir al mateix mercat els productes frescos. L'horari d'apertura serà: dilluns de 9 a 14h.; de dimarts a divendres de 9 a 20h.; i dissabte de 8 a 15 h.«La modificació és necessària per buscar nous públics i adaptar més els mercats als hàbits de compra dels clients potencials», explica Carles Prats, regidor d’Empresa i Ocupació i responsable dels mercats municipals.La implantació del nou horari de venda al públic del Mercat Central serà una realitat a partir de l’1 d’octubre de 2020, amb temps suficient perquè les parades s’adaptin i facin, si és necessari, obres de reforma i d’ampliació de les parades. Algunes de les parades actuals ja han manifestat la seva voluntat per fer obres per poder oferir una degustació in situ del seu producte.En els pròxims dies, el consistori iniciarà una campanya de comercialització dels espais disponibles al Mercat Central, amb la convocatòria d’un concurs públic. «Volem afavorir la incorporació de noves activitats i millorar l’oferta del mercat», assegura Prats.L’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis va encarregar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona un estudi comercial dels Mercats de Reus amb l’objectiu d’adaptar els mercats al segle XXI. Aquest apuntava la necessitat de reduir el número total de parades, millorar l’horari d’obertura o la incorporació del servei de consumició i restauració.