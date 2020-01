Ciutadans (Cs) Reus demana que el castellà s'equipari al català com a llengua d'ús a l'Ajuntament

La portaveu municipal de Cs, Débora García, explica que «l’objectiu és que el Reglament Orgànic Municipal reconegui la realitat bilingüe actual»

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) Reus ha presentat una al·legació al Reglament Orgànic Municipal en què reclama que «al ROM el castellà s’equipari al català com a llengua d’ús a l’Ajuntament». Així ho ha explicat la portaveu municipal de Cs, Débora García. «Defensem que el ROM reconegui la realitat bilingüe del nostre municipi i no discrimini ningú en funció de l’idioma que utilitza», ha assegurat.En concret, la proposta plantejada per Cs proposa que l’article 6 del ROM digui que «el català i el castellà són les llengües d’ús de l’Ajuntament de Reus» i que «es rectifiqui l’actual redactat, que assegura que el català és la llengua d’ús normal», ha detallat García. A més, la portaveu de Cs ha concretat que l’al·legació presentada aposta «perquè el ROM reconegui que l’ús de les llengües oficials a Catalunya i l’exercici dels seus drets i deures lingüístics que corresponen als ciutadans i les ciutadanes s’adequarà al que disposi la legislació vigent en matèria lingüística» i «s’elimini, per tant, la menció a normalització lingüística».D’altra banda, el Grup Municipal de Ciutadans Reus ha presentat també una al·legació a les bases per concedir subvencions per al foment d’activitats culturals, tradicionals i festives al municipi. En concret, Cs demana que «es concreti, com a requisit, que només puguin rebre una subvenció els destinataris que no promoguin interessos contraris a l’ordre constitucional», ha finalitzat García.