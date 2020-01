La Unió de Pagesos debatrà estratègies per enfortir els productors davant el tracte «injust» dels mercats

El sindicat celebrarà el XIII Congrés Nacional a Falset del 7 al 9 de febrer

Actualitzada 30/01/2020 a les 15:19

El sindicat Unió de Pagesos celebrarà el XIII Congrés Nacional del 7 al 9 de febrer a Falset. La trobada reunirà 132 delegats sindicals d'arreu de Catalunya que definiran les línies estratègiques de l'organització per als pròxims anys i, a més, renovarà les responsabilitats a la Comissió Permanent Nacional, segons s'ha anunciat aquest dijous a Reus durant la presentació del congrés. Sota el lema 'Fem pinya per una pagesia forta', es debatran ponències sobre propostes agràries, organització i estatuts. Una de les més destacades, recollida ja als esborranys, és l'impuls d'una «organització general» del sector productor agrari per fer front a un mercat «que no tracta amb equitat el primer esglaó de la cadena alimentària».Per altra banda, el sindicat proposa diverses mesures «que han de fer valer la importància de la pagesia per al país i donar-li el protagonisme que li pertoca en les polítiques d’alimentació i medi ambient». Unió de Pagesos proposa mesures per al relleu generacional, per fer els costos de producció assumibles, per una Política Agrària Comuna que sigui per a la pagesia, per a mesures de millora de l’eficàcia de les explotacions, així com la protecció dels espais agraris i per aconseguir la paritat de serveis entre els del món rural i els de la resta de la societat.El sindicat defensa un model d’explotació d’economia familiar agrària que permeti un desenvolupament social, econòmic i territorial sostenible a Catalunya. Tot i això, l'organització indica que, per garantir-ho, cal una equiparació de les condicions de vida i de treball de la pagesia amb les de la resta de sectors, ja que la renda agrària a Catalunya «ha disminuït en termes constants més d’un 34% entre el 2001 i el 2018».