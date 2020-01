La Prioral de Reus culmina la rehabilitació de la seva capella del Santíssim

L’actuació en la megafonia dóna per acabat un projecte que ha resolt filtracions d’aigua a la cúpula i ha reparat la pintura interior

Actualitzada 29/01/2020 a les 20:39

El projecte de rehabilitació de la capella del Santíssim de la Prioral de Sant Pere, que ha implicat prop d’un any i mig d’obres, ha quedat del tot enllestit amb la intervenció de millora de la megafonia, completada fa prop de tres mesos. Els treballs han servit principalment, tal com detalla al Diari Més el Prior, Mossèn Joan Anton Cedó, per «reparar les goteres que hi havia a la part de la cúpula i el sostre i que malmetien la pintura de les parets». Els aiguats d’aquest gener «han estat tota una prova» per als resultats de la intervenció i han permès assegurar que «ja no hi ha filtracions».

L’actuació ha representat una inversió de prop de 27.000 euros –uns 14.000 dels quals aportats per la Diputació de Tarragona– més altres 5.000 euros que s’han destinat a fer tasques de neteja. L’Ajuntament de Reus també hi ha col·laborat i rajoles de xocolata elaborades pel Forn Huguet i cava van servir per difondre la iniciativa. La resta s’ha sufragat a partir de donatius. La proposta es va donar a conèixer a l’estiu del 2018 i ha estat progressant per fases fins acabar de materialitzar-se. Tot plegat ha servit, de retruc, per «entrar en una dinàmica que ens porti a un manteniment continu d’altres punts», el pròxim dels quals «probablement volem que sigui la porta d’entrada» a la Prioral.

A l’interior de la capella del Santíssim hi havia pintura aixecada pels efectes de la humitat. A la part exterior, a la cúpula, les teules presentaven desperfectes i hi començava a sorgir vegetació. Hi havia reixes de desaigüe obturades i algunes pedres desgastades. En tots aquests àmbits s’han dut a terme accions de millora. A més, una de les obertures de la zona superior, a la cúpula, s’ha convertit ara en practicable, mentre que «abans el total de les finestres eren fixes». D’aquesta manera, concreta el Prior, «podrem tenir obert a l’estiu i tancar durant l’hivern». Una altra qüestió interessant ha estat «instal·lar al voltant de la cúpula de la capella el que es diu una línia de vida: un lloc on qui netegi les teulades podrà lligar-se per tenir més seguretat».

Dins de la capella, s’ha millorat la il·luminació, que «ha augmentat de potència» i també la megafonia. També s’han netejat algunes parts que ho requerien. La intervenció «es va fer de manera esglaonada» i, almenys fins ara, no s’ha inaugurat. El Prior explica, en el mateix sentit, que aquesta «ha estat una reparació general de qüestions necessàries» i valora especialment el fet que hagi posat fi a les filtracions d’aigua, que «eren problemàtiques i malmetien la pintura» de la capella.

La capella dels Dolors i la porta

A l’horitzó hi ha en aquests moments altres propostes vinculades a la millora de diferents espais de la Prioral. «Per Sant Pere, seria positiu tractar la porta de l’entrada, netejar-la i adecentar-la», avança Mossèn Joan Anton Cedó, que expressa que «la capella dels Dolors també és una qüestió que tenim damunt la taula, en l’àmbit de la megafonia i la llum».