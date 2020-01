La 24a edició del Trapezi de Reus se celebrarà del 14 al 17 de maig

Barcode Circus Company, Madame Gaüc, Vaivén Circo i la Cia. Manolo Alcántara són les primeres confirmacions

Actualitzada 30/01/2020 a les 16:39

El festival Trapezi de Reus, la Fira del Circ de Catalunya, celebrarà la seva 24a edició del 14 al 17 de maig. Aquest dijous s'han anunciat les primeres confirmacions, entre les quals hi ha els canadencs Barcode Circus Company, Madame Gaüc i la Cia. Manolo Alcántara. També hi seran Vaivén Circo, guanyadors del Premi Nacional de Circ el 2016, que presentaran l'espectacle 'Esencial'. En total es preveu que hi participin 30 companyies nacionals i internacionals que mostraran les novetats del sector. A banda es pretén consolidar l'àrea professional com el punt de trobada nacional i internacional del sector del circ. La programació completa es presentarà durant el mes d'abril.