Actualitzada 30/01/2020 a les 15:01

Òxid d'etilè en bombes

Gepec-EdC reclama que l'empresa química IQOXE de la Canonja paralitzi immediatament la seva activitat fins que no es garanteixi una posada en marxa segura de la planta. En aquest sentit, l'entitat ecologista proposa el soterrament dels dipòsits, tal com es fa en algunes instal·lacions d'òxid d'etilè d'altres països. Gepec avisa que la fàbrica accidentada pot emmagatzemar, en els seus sis tancs, fins a 1.470 tones d'aquest producte, el que representa una quantitat 300 vegades superior a la que va desencadenar l'explosió, en un dels reactors secundaris, el 14 de gener passat -el qual en contenia 4 tones. «És tan explosiu que s'usa en bombes nuclears russes», avisa l'entitat, convençuda que el greu incident pot ser constitutiu de diversos delictes. Gepec exigeix dimissions. Responsabilitza tant l'empresa com també l'administració per haver concedit autoritzacions al marge de les directrius europees.L'associació Gepec-Ecologistes de Catalunya ha exposat els orígens de la fàbrica, quan pertanyia a Shell, per posar de manifest els canvis de mans que va sofrir la planta, on s'injectaven inversions per augmentar la seva producció en detriment de la seguretat. «Com una fàbrica de bitllets», diuen els representants del Gepec-EdC, en roda de premsa aquest dijous a Reus. En aquesta etapa passada, també retreuen la «feina bruta» de treballadors d'Indústria i Territori, que «miraven cap a un altre costat» en qüestions com la seguretat, els accidents greus i la contaminació. «Només consten modificacions no substancials», explica Joan Ramon Mendo, tècnic de Gepec, especialista en temes mediambientals.L'entitat creu que aquest passat explica el present de la factoria accidentada, amb sis dipòsits aeris que, segons Gepec-Edc, haurien d'estar soterrats o 'bunqueritzats', així com també caldria protegir la sala de control, molt afectada per l'explosió d'un reactor nou i que ja no disposava de la fiable tecnologia holandesa de la qual podia presumir la planta en els seus inicis. Alerta que si un fragment de metralla disparada hagués impactat contra aquests tancs l'escenari hauria estat devastador. A la vegada, Gepec manifesta la seva preocupació en relació a les distàncies de seguretat entre les químiques i els nuclis urbans -IQOXE és a menys d'un quilòmetre de la Canonja i del barri tarragoní de Torreforta.Segons Gepec, l'òxid d'etilè és tan explosiu que s'usa en bombes russes i americanes. Josep Maria Forcadell, representant de l'entitat, assegura que es fabriquen bombes d'unes 7 tones que generen ones expansives de 300 metres. L'anomenen «el pare de totes les bombes», diu. A partir d'aquí, l'entitat planteja si explotessin 1.470 tones d'etilè. «I el pitjor és que l'administració assumeix aquest risc, és a dir, ho permet», etziba el president de Gepec-EdC, Xavier Jiménez. «Una nefasta gestió de la Generalitat en matèria d'accidents greus», afegeix l'advocat Albert Calduch. Gepec està elaborant un informe que presentarà aquest divendres al fiscal en cap de Medi Ambient de Tarragona i no descarta presentar-se com a acusació particular.