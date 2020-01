El 72% dels animals recollits a la via pública de Reus tornen amb els propietaris o són adoptats

L'Ajuntament licitarà properament el contracte del servei de recollida, acollida i manteniment d’animals

Actualitzada 30/01/2020 a les 15:24

El servei municipal de recollida, acollida i manteniment d’animals va recollir l’any passat un total de 361 animals de la via pública de Reus, 32 menys que el 2018. La gran majoria són gossos (248), seguits de gats (23) i d’una variada llista d’espècies que inclou ocells, ponis, galls, serps, conills, tortugues, oques o cabres. Aquest mes de gener hi havia a les instal·lacions de l’empresa adjudicatària del servei 75 gossos i 3 gats provinents de Reus.Dels 361 animals el 72% dels gossos i gats recollits són recuperats, ja sigui pels seus propietaris o en adopció. La resta, en percentatges més petits, es queden a la gossera, moren de forma natural o se'ls aplica l'eutanàsia. En aquests dos últims casos es tracta de animals recollits greument ferits per atropellament o accident, malalts en fase molt avançada o es trobaven en mal estat sanitari. Durant el 2018, s'han recollit 34 animals morts (25 gats, 3 gossos, 2 cabres, així com 2 ocells, un conill i una guineu).L’Ajuntament de Reus traurà en breu a licitació pública la renovació del contracte del servei de recollida, acollida i manteniment d’animals. Hi ho farà per dos anys, prorrogable a dos més any a any. Pressupost anual de la licitació és de 103.420,28 euros.