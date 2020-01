Destrossen papereres i bancs al parc que envolta el Mas Sabater de Reus

Actualitzada 30/01/2020 a les 11:27

Operaris de la Brigada Municipal treballaven ahir per revertir els efectes dels actes vandàlics que, en les darreres setmanes, s’han succeït al parc municipal que envolta el Mas Sabater, entre els carrers de Ceferí Olivé, Ventura i Gassol i de l’Antic Pas del Ferrocarril. L’edifici del mas com a tal acull l’hospital de dia de la Fundació Esclerosi Múltiple, en les façanes del qual s’han produït també en alguna ocasió, recentment, pintades. Al parc, les bretolades han afectat especialment els bancs i les papereres. Els bancs han aparegut arrencats del terra, amb les rajoles encara enganxades a les potes, i reubicats en altres punts mentre que les papereres estan doblegades i fora de servei. La situació va denunciar-la fa pocs dies un veí a través de les xarxes socials, on va aportar imatges que ja mostraven la degradació notable del mobiliari i embolcalls de menjar i beguda. Coincidint amb aquesta publicació, Brigades s’ha desplaçat al lloc per executar-hi feines de reparació que ahir continuaven.



Alguns veïns atribueixen aquesta situació a grups que joves que freqüenten el parc, a les tardes, i desplacen els bancs del terra per col·locar-los a zones menys visibles. A conseqüència d’això, han quedat forats al terra on ara falten rajoles i hi ha bancs a tocar mateix de la façana del mas. El camí que dona accés al Mas Sabater queda tancat, des de fa prop d’un mes, al punt de les cinc de la tarda, però el parc en ell mateix admet l’entrada de persones fins a les 22 h. Aquest és, per tant, un dels múltiples parcs que l’Ajuntament de Reus tanca a la nit com a mesura per combatre actes d’incivisme i per mirar de minimitzar molèsties als veïns, tot i que això no ha evitat que es donin aquests actes vandàlics. El Mas Sabater compta amb protecció de nivell c dins el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural.