Un veí de Reus afronta un any de presó per fer una dotzena d'avisos falsos al 112

L'home va arribar a mobilitzar cinc patrulles de Mossos per una suposada agressió a una dona on s'escoltaven trets

Actualitzada 29/01/2020 a les 17:22

La fiscalia demana un any de presó per a un veí de Reus acusat de trucar reiteradament al telèfon d'emergències 112 per alertar de presumptes fets delictius que ell mateix s'havia inventat. Entre el juny i setembre del 2018 l'home va fer dotze trucades des del seu telèfon mòbil. En tots els casos es van activar de forma urgent diverses dotacions policials, les quals comprovaven en arribar al lloc que els fets denunciats eren falsos. El cas més greu va arribar a mobilitzar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra per un fals avís en què el processat va manifestar que un home estava agredint una dona i que s'escoltaven trets.Entre la dotzena de trucades, l'individu també va manifestar que un home estava agredint el seu pare a casa; que una dona afirmava que estava sent apunyalada; que es volien endur la seva mare a una residència o que hi havia un grup de persones a la platja que li impedien nedar, entre d'altres.La fiscalia considera que l'home va actuar amb l'ànim d'alterar la pau pública, per la qual cosa sol·licita un any de presó per un suposat delicte de desordres públics i que indemnitzi la Generalitat per l'activació innecessària dels Mossos d'Esquadra. El cas es jutjarà als jutjats penals de Reus.