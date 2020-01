Reus demana ampliar les anàlisis de les estacions de la qualitat de l'aire

La ciutat només compta amb una estació mesuradora de la qualitat de l'aire

Actualitzada 29/01/2020 a les 16:47

L'Ajuntament de Reus (Baix Camp) ha demanat més estacions mesuradores de la qualitat de l'aire i que aquestes també ampliïn les partícules que analitzen, com ara el clor, després de l'explosió de la química IQOXE del passat dia 14 d'aquest mes.Reus només compta amb una estació mesuradora de la qualitat de l'aire, segons ha informat aquest dimecres el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio (Ara Reus), per la qual cosa demanen més unitats, a més que s'ampliïn els elements a analitzar.A més del clor, Rubio demana que s'analitzi el CO2 i el pol·len, per prevenir casos d'al·lèrgies.«Cal que tinguem capacitat per poder analitzar la realitat de l'aire que respirem», assegura el regidor.Segons Rubio, el departament de Medi Ambient de la Generalitat ha signat un informe perquè l'estació mesuradora de Reus pugui detectar més partícules en l'aire, seguint el model de les estacions del polígon petroquímic sud de Tarragona.