L'Institut Pere Mata de Reus incorpora la teràpia amb gossos en salut mental

Actualitzada 29/01/2020 a les 15:00

L'Institut Pere Mata de Reus incorpora la teràpia amb gossos. La Unitat Psiquiàtrica de Llarga Estada de l'Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata presta sessions de teràpia amb gossos entre pacients hospitalitzats per un problema de salut mental. En total, són 15 persones de manera regular, i 4 més de manera puntual, les que es beneficien d'aquest nou recurs terapèutic. L'HU Institut Pere Mata incorpora la canoteràpia en l'àmbit de la salut mental que actualment només s'utilitza específicament en persones amb discapacitat ateses a Villablanca o en els centres de l'àrea d'atenció a la dependència gestionats per la Fundació Pere Mata. La canoteràpia es desenvolupa en grup cada setmana amb les gosses Yoa, Pipa i Chica, de l'empresa especialitzada We Can Dog. El tècnic Óscar Ibáñez porta a terme les intervencions conjuntament amb professionals del Servei de Teràpia Ocupacional de la Unitat.Segons informen fonts de l'institut psiquiàtric, l'objectiu de les sessions és contribuir a la rehabilitació de les persones ateses incidint en les dificultats secundàries que presenten pel trastorn mental greu i crònic que pateixen, com ara dificultats en la comunicació, la regulació emocional i la vinculació a activitats.Professionals del servei de teràpia ocupacional de l'hospital valoren positivament la canoteràpia com a recurs terapèutic, ja que des que va engegar-se fa vuit mesos ja s’han començat a manifestar petits canvis en la interacció de les persones participants i, fins i tot, alguna de les persones integrants és l'única intervenció a la que està disposada a assistir de totes les que s'ofereixen al servei.