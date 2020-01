El Comitè d'Empresa d'FCC rebutja la proposta de reunió de la CUP Reus

Actualitzada 29/01/2020 a les 13:04

El Comitè d’Empresa d’FCC, tal com explica el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, «rebutja» la proposta realitzada per la CUP aquest dilluns per mantenir una reunió on abordar la situació de la plantilla davant la nova contracta a Reus. La CUP havia enviat una carta al president del Comitè, Miguel Pérez, on plantejava «deixar de banda les tensions que hagin pogut haver entre les dues parts» i sol·licitava una reunió «per tal que ens expliquin la seva situació». De Sande respon ara que «els treballadors no ens hi asseurem per a res» perquè «no volem en cap cas la internalització del servei» de neteja i recollida de la brossa. «No entenem que ens estenguin la mà després de cinc anys», afegeix De Sande, que insisteix que «la municipalització és inviable». El Comitè «hem demanat sempre que hi hagués una nova licitació i no comprenem per què, ara que ja està en marxa, cal tornar enrere i tornar a parlar de municipalització. Això ens perjudica i no era el moment», apunta, i precisa que «la licitació està suspesa temporalment però pot ser que segueixi endavant». «És per tot això que no ens asseurem amb la CUP», conclou.



La CUP demana al govern que abandoni el procés de licitació de la neteja viària i la recollida de la brossa, ara cautelarment suspès i que «podria allargar-se fins l’any 2021», i internalitzi el servei. «Emplacem al govern a aturar el procés de la nova licitació, que hi hagi una compra dels vehicles, ara ja, per part de l’Ajuntament i s’iniciï la internalització amb un sistema com el de la divisió d’Aigües de Reus», expressava la portaveu del grup municipal, Marta Llorens, aquest dilluns en una compareixença de premsa on recordava que «existeix un estudi que diu que és més econòmic i millor mediambientalment».