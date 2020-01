La Policia Nacional deté a Reus a un 'cibersoldat' de Daesh

El detingut tenia la intenció d'adoctrinar a tercers i executar actes d'enaltiment i apologia del jihadisme

Actualitzada 28/01/2020 a les 17:09

La Policia Nacional ha detingut a Reus a un individu, de 38 anys i nacionalitat marroquina, per la seva presumpta participació en els delictes adoctrinament i enaltiment terrorista, informa el portal Actualidad Penal. En l'operatiu, que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol, es va detenir una altra persona que va ser posada en llibertat després de prendre-li declaració i es van practicar dues entrades i registres en habitatges. El detingut ha passat avui dimarts a disposició del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional i ha quedat en situació de presó preventiva.L'exhaustiva anàlisi de la informació realitzada pels investigadors va detectar l'existència d'un 'cibersoldat' que, presumptament, havia assumit l'estratègia virtual de DAESH, portant a terme un fort procés d'auto adoctrinament i difusió massiva dels postulats de l'organització terrorista a través d'Internet. No obstant això, el detingut tenia la intenció d'adoctrinar posteriorment a tercers i executar actes d'enaltiment i apologia del jihadisme, tant en el pla real com en el virtual.El detingut consultava material gihadista per tal de difondre'l massivament a la xarxa, i així adoctrinar en la jihad als possibles receptors. Aquesta difusió massiva la va aconseguir a través dels perfils en xarxes socials en els quals sumava més de 25.000 seguidors.El monitoratge que va fer la Policia Nacional sobre el detingut indicava que aquest estava molt influenciat per textos en els quals es pregonava posar fi a la vida de tot allò que critiqués l'Islam.Els agents han constatat que l'arrestat ha tingut contacte amb altres detinguts d'anteriors operacions contra el terrorisme gihadista, tots ells acusats de formar part de plans per dur a terme atemptats. Des del començament de la investigació es van acreditar períodes d'activitat en el qual el to de les publicacions s'havia anat elevant notablement, fins a arribar a justificar públicament a la jihad i les accions terroristes de DAESH.La investigació s'ha dut a terme sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 i la coordinació de la Fiscalia.