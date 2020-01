La víctima argumenta que els fets van tenir lloc fa gairebé dues setmanes

Una dona d'entre 30 i 40 anys ha denunciat que va patir una violació múltiple a un descampat prop del santuari de Misericòrdia. El subjecte en qüestió va acudir la matinada del 13 de gener a l'Hospital Sant Joan de Reus i, donada la situació, el centre sanitari fou qui va avisar a les autoritats tot activant el protocol donat per aquests casos.La dona assegurà als Mossos que va ser violada per tres homes i ara els agents es troben en plena investigació per esbrinar de qui es tractava.Ara mateix, el cas es troba en mans del jutjat de Reus que serà qui, amb l'ajuda dels Mossos, determinarà si hi va haver o no delicte.