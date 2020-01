La Comissió d'Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya es constitueix en una reunió a Reus

L’òrgan vetlla per l’impuls de les infraestructures i el reequilibri territorial del país

Els efectes del ‘Glòria’

La Comissió d’Ordenació del Territori del Consell de Cambres de Catalunya es va constituir ahir en una sessió a la Cambra de Reus amb la participació de representants de les tretze cambres catalanes. Aquest organisme, que en el vigent mandat cameral presideix el president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, té com funció la de vetllar per l’impuls de les infraestructures i el reequilibri territorial del país. Just va manifestar que «des de les Cambres defensem un model de país en xarxa que permeti que, gràcies a les infraestructures, totes les seves comarques puguin ser competitives afavorint el reequilibri territorial».En aquesta sessió constitutiva, es van presentar als integrants de la Comissió el programa Catalunya 2030/40. Es tracta d’una full de ruta de les cambres catalanes per dibuixar la Catalunya del futur a partir de les infraestructures clau que han de fer possible aquest objectiu de donar competitivitat a tot el territori, propiciant el reequilibri econòmic i demogràfic del país. El dossier es va presentar als representants de les tretze cambres de comerç de Catalunya perquè puguin fer les seves propostes que considerin oportunes i tenir-lo així permanentment actualitzat amb les necessitats específiques de cada àrea del país.Sobre la taula d’aquesta primera sessió celebrada ahir hi eren els efectes de la borrasca ‘Glòria’ arreu de Catalunya. La Comissió s’ha compromès a treballar per identificar-los i accelerar l’actuació de les administracions per reparar els danys. En concret, s’ha aprovat una proposta de la Cambra de Comerç de Tortosa que demana que les administracions creïn una oficina única per canalitzar les actuacions per combatre la regressió del Delta i els devastadors efectes del temporal dels últims dies. Una oficina que serviria també per centralitzar la relació de les empreses amb les administracions. La Comissió recomanarà al Consell General de Cambres de Catalunya que defensi el Pla Estratègic de la Taula de Consens del Delta, que demana a l’Estat inversions a curt, mitjà i llarg termini al Delta per fer-lo més resistent a situacions meteorològiques extremes com les viscudes aquests darrers dies.