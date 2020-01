Reus insta el Parlament a investigar l'explosió d'IQOXE en comissió d'estudi

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:44

L'Ajuntament de Reus insta el Parlament a crear una comissió d'estudi sobre l'accident químic a IQOXE. La proposta de resolució, formulada per Cs i amb esmena incorporada pel govern -Junts per Reus, Esquerra i Ara Reus-, ha estat aprovada en el ple d'aquest divendres al matí per unanimitat de tots els grups, malgrat fer-se evidents els posicionaments divergents de partits com la CUP, Cs i el PSC sobre l'actual model de la indústria química i la repercussió a les comarques tarragonines. Amb tot, tots els partits han coincidit que no cal generar més alarma i traslladar a la Generalitat la necessitat que s'investigui l'incident i es revisin els protocols recollits dins del Plaseqcat. També s'ha reiterat la voluntat del municipi que les emergències es puguin tornar a gestionar des del territori.