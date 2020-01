L'EDP de l'Hospital pot endeutar-se 54 MEUR tot i el pressupost prorrogat

La Generalitat ha aprovat un decret que li facilitarà fer-se càrrec de préstecs derivats de la construcció de l’edifici del Sant Joan

Actualitzada 23/01/2020 a les 20:57

La Generalitat ha aprovat un Decret Llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària el qual contempla «l’adequació a determinades necessitats financeres que, per raó d’urgència, no es poden ajornar» i permet algunes entitats del sector públic endeutar-se per operar mentre no s’aprovin els nous comptes. El decret fa referència, entre altres, a Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp, la futura entitat de dret públic (EDP) depenent del CatSalut que es farà càrrec de la gestió de l’Hospital Sant Joan, la primària de Sagessa i Ginsa. I li atorga la capacitat d’«augmentar el seu deute per l’import que resulti de l’assumpció dels passius financers derivats de la construcció de l’Hospital Sant Joan, fins a un màxim de 53,9 milions d’euros».

El conveni regulador entre la Generalitat, el CatSalut i l’Ajuntament de Reus pel traspàs de la gestió de serveis sanitaris ja preveia que «la Generalitat adquirirà a les entitats bancàries prestadores les dues operacions de deute a llarg termini formalitzades per Reus Serveis Municipals per finançar la construcció de l’Hospital i realitzarà la novació de la posició de prestatari atorgant-la a l’EDP Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp». El punt resulta certament clau en el procés perquè «si l’acord –entre la Generalitat i els bancs, per les operacions de deute– no s’assoleix en el termini de tres mesos des de la signatura del conveni o s’assoleix només amb alguna de les entitats, el mateix conveni quedarà extingit». El regidor de Salut, Òscar Subirats, ja va avançar a finals de desembre que ja hi havia moviments en marxa i apuntava bones perspectives. El termini inicial és prorrogable per tres mesos més.

En el seu contingut, el conveni fa referència a un «préstec sindicat per import màxim de 64,9 milions d’euros, de data de 22 d’abril del 2010, novat en data de 21 d’abril del 2015» i a un «préstec bilateral per import màxim de 55 milions, de data 7 d’abril del 2008», cadascun dels quals s’abordarà de manera individual i diferenciada. En relació al deute que Reus Serveis Municipals manté amb l’Hospital Sant Joan per la compra dels terrenys de Pich i Aguilera, que ara està xifrat en 2,9 milions, l’EDP i Reus Serveis Municipals «acordaran les condicions de pagament perquè aquest sigui satisfet de manera correlativa a la seva comercialització».

Un pas endavant

La incorporació de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp al Decret Llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària implicaria, doncs, un pas endavant en el full de ruta. El canvi de mans implicarà la subrogació d’uns 2.400 treballadors. L’Ajuntament de Reus «assumirà la responsabilitat de pagament de les quantitats que es puguin derivar de les resolucions judicials de les diferents peces separades» que conformen la macrocausa Innova.