L'Ajuntament licita una nova fase del pla de videovigilància de Reus

Actualitzada 24/01/2020 a les 15:35

L’Ajuntament de Reus ha tret a concurs públic la licitació del contracte de subministrament i instal·lació d’una nova fase del pla de videovigilància a la via pública, una mesura que pretén, alhora, incrementar la sensació de seguretat i evitar fets incívics i delictius.La nova fase d’implantació del pla preveu la instal·lació de quatre càmeres de videovigilància: a l’eix del carrer de la Sardana i la plaça del Compte de Reus; a la plaça de Teresa Miquel Pàmies; i al carrer de Pròsper de Bofarull. Igualment, es preveu adquirí una unitat mòbil autònoma de videovigilància itinerant. La distància màxima que ha de cobrir cada càmera és de 100 metres, a excepció de la unitat mòbil que haurà de ser d’almenys 10 metres.En paral·lel, l’Ajuntament està tramitant les autoritzacions pertinents de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, i de la Direcció General de l'Administració de Seguretat del departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya per a la instal·lació i gestió de les noves càmeres.El mateix contracte preveu dotar les instal·lacions de cobertura de wifi públic.Elaborat de manera conjunta per la Guàrdia Urbana i del Servei de Tecnologies de la informació i Telecomunicacions, el Pla de Videovigilància de la ciutat de Reus pretén incrementar la sensació de seguretat dels veïns i, alhora, evitar fets incívics i delictius. Les càmeres a la via pública són una eina més, amb una gran capacitat de dissuadir; i que complementen el servei de proximitat que presta el cos de policia local.El contracte que surt a licitació pública per un import de 35.000 euros (IVA inclòs) contempla tant el subministrament del material com la instal·lació i configuració del sistema, d'acord a l'arquitectura proposada i els requeriments tècnics, compatible amb el sistema municipal de gestió de càmeres a la via pública.Cada càmera es connectarà mitjançant un equip sense fils a un altre equip de telecomunicacions, que estarà enllaçat, també sense fils, amb la torre de telecomunicacions de la comissaria de la Guàrdia Urbana.Les càmeres gravaran les imatges de forma local per un període curt; però la gravació i emmagatzematge a llarg termini (durant les 24 hores del dia i fins a un màxim de 30 dies i no es gravarà àudio) així com la seva visualització a la sala de control de Guàrdia Urbana, es realitzarà a través del programari de videovigilància de que ja disposa actualment l'Ajuntament de Reus per la gestió de càmeres IP a la via pública.