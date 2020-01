El Parc de Trànsit viurà reformes al paviment i l'aulari

L’Ajuntament, que havia previst la intervenció dins el Pla d’Inversions 2019, hi destinarà un màxim de 68.254 euros

Actualitzada 23/01/2020 a les 21:04

El Parc de Trànsit, on els escolars de la ciutat de Reus assisteixen a classes de seguretat vial impartides per la Guàrdia Urbana, viurà obres de reforma. L’Ajuntament, que havia previst la intervenció dins el Pla d’Inversions 2019, hi destinarà un màxim de 68.254 euros. L’espai compta amb una zona pavimentada amb circuits i senyalització viaria per realitzar les pràctiques, en bicicleta o petits karts, de la teoria apresa en les classes teòriques de seguretat vial que s’imparteixen en una petita construcció que hi ha en un lateral del solar. La construcció «necessita un manteniment per poder seguir amb les lliçons» i la zona pavimentada «es troba deteriorada des de fa anys degut a les arrels dels arbres». L’actuació implicarà també la «reparació d’esquerdes que han aparegut a l’aulari». El termini d’execució dels treballs és de 3 mesos.