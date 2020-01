El Camí de Valls ampliarà les voreres i elimina les places d'aparcament

Es destinaran 275.000 euros a 4 mesos d’obres

Actualitzada 23/01/2020 a les 21:07

El tram del Camí de Valls entre els carrers Sant Llibori i de l’Albiol eixamplarà les voreres, que «ara són molt estretes». L’Ajuntament destinarà un màxim de 275.981 euros, IVA inclòs, a les obres, que havien quedat incloses dins el Pla d’Inversions 2019 i acaben de sortir a licitació pública.

En detall, el projecte, que està concebut com la fase 2 d’una actuació anterior en aquest mateix carrer, preveu «eliminar la franja d’aparcament en superfície i deixar un carril de circulació estricte de tres metres». En el tram més ample, entre el carrer Sant Magí i el de l’Albiol, «la secció és asimètrica i permet plantar una filera d’arbres en la part sud». La intervenció també inclou l’eliminació dels creuaments aeris i cadiretes de la xarxa elèctrica. En aquest sentit, «s’ha triat la solució més econòmica possible, grapant per les façanes». A la cruïlla amb el carrer de La Riba, el pla urbanístic del qual «està aturat per diverses raons i judicis des del 2012», es vol aprofitar «per netejar el racó i obrir el pas amb la mínima despesa aprofitant que una part del terreny ja és de titularitat municipal». Tot i que la col·locació d’arbrat «afectarà l’eficiència de l’enllumenat públic», segons recull la documentació de l’obra, «la modificació d’aquest servei serà estudiada en un altre projecte, més endavant». Els treballs, «s’han d’executar mantenint l’accessibilitat dels veïns i comerços». El disseny que s’aplicarà a aquesta zona «dona continuïtat al que es va establir en la fase 1, ja executada». L’ampliació de voreres del Camí de Valls havia estat present també als Participatius, però la proposta no va resultar escollida. El termini d’execució serà de 4 mesos.