El Cafè de Reus reobrirà al març després de més d'un any sense activitat

Actualitzada 24/01/2020 a les 08:57

Mónica Pérez

El Cafè de Reus tornarà a acollir activitat després de més d’un any sense fer-ho. Factoria Disbarat SL, una aliança formada per Indaleci Salas i David Soley, ha llogat aquest local de propietat municipal ubicat als baixos del carrer Metge Fortuny. La intenció, tal com explica Soley al Diari Més, és «obrir el més aviat possible, probablement a mitjans de març». El que es posarà en marxa és «un projecte vital, sorgit de l’amistat que compartim des dels cinc anys» i vol ser «humil però molt autèntic i donar un pes important a la música. Els nostres referents són Barcelona, Amsterdam o Brussel·les».

Inicialment, el renovat Cafè de Reus tindrà forma de «bar i cafeteria» i «més endavant volem anar introduint, de mica en mica, el tema de la gastronomia». Soley explica que «tot i que som nous a la plaça, volem fer destí de Reus» i destaca el valor d’un espai que, tot i que en els últims temps ha passat per diverses mans sense acabar d’arrencar, «es troba en un lloc molt privilegiat i és conegut per tothom». Soley, que és arquitecte de professió i gestiona algunes empreses del seu àmbit, s’uneix a l’experiència que acumula Salas en el sector de l’oci i hoteler vinculat al Grup Palas, per «començar aquesta aventura amb una gran il·lusió i amb el propòsit de fer les coses ben fetes i a poc a poc».

Mantindran el nom i la terrassa

«Tenim projectes més grans, volem anar ampliant la destinació, fer coses a la ciutat, però de moment comencem per aquí», afegeix, i diu que «les línies mestres de la idea les anirem desvetllant més endavant, a poc a poc. Apostem per Reus i volem anar pas per pas».

El que sí que està clar ja ara és que el nom de Cafè de Reus es mantindrà. També l’espai de terrassa que sempre ha tingut el local al Mercadal, que «s’obrirà» igualment. La tornada del local a l’activitat obligarà a redistribuir, doncs, el mapa del Mercadal, on havien quedat vacants el lloc el mateix Cafè de Reus i ho està encara el que ocupava el restaurant del Gaudí Centre, que el 6 de gener va assolir un any tancat tot i que ha rebut diferents interessos d’empresaris.

Totes les qüestions econòmiques que havien quedat pendents amb l’anterior llogater, a qui el ple de l’Ajuntament li va concedir un període de carència en el pagament del lloguer a canvi que realitzés obres de millora al local per evitar que l’espai perdés la capacitat d’acollir un bar o restaurant, haurien quedat plenament resoltes a través d’aquest traspàs, el contracte pel qual es va rubricar de forma definitiva dimecres.

Soley valora que «el Cafè de Reus té molta solera, és històric i planteja moltes opcions. És un local autèntic. Nosaltres el que buscàvem és autenticitat i jo crec molt en això. Així que penso que, si ho fem bé, la gent vindrà». En relació al públic al qual s’adreçarà el negoci, diu que «òbviament estarà obert a tothom però s’enfocarà potser també una mica a gent com nosaltres: joves, professionals, a qui els agradi la música i les coses ben fetes».