Treballadors de la brossa: «No permetrem que la licitació s'allargui»

Actualitzada 23/01/2020 a les 12:28

Empleats que ofereixen actualment el servei de neteja viària i recollida de la brossa a Reus lamenten que, tal com va avançar el Diari Més, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) hagi acordat suspendre cautelarment la licitació de la nova contracta arran d’un recurs presentat per les empreses Fomento Valencia Medioambiente SL i FCC Medio Ambiente SA contra els plecs. El secretari de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, expressa que «això, entre que es resol la qüestió de fons i no, pot suposar retards de mesos i fins i tot d’un any. No pot ser que ens hàgim d’estar esperant» i insisteix que «no farem vaga però, si no té lloc abans del febrer la reunió que hem demanat amb l’alcalde i amb l’empresa, llavors iniciarem mobilitzacions pacífiques». El servei a la ciutat l’està prestant ara FCC.

«Tota la maquinària que no pugui sortir, no sortirà», afegeix De Sande, que demana que «si és que s’ha de seguir un temps així, es llogui maquinària en bon estat. La nostra integritat no ens la jugarem». I afegeix que «sortirem a netejar la ciutat amb escombres, però no amb màquines que no estan bé». «El que volem», diu, «és que d’una vegada es pugui fer el nou contracte», i reitera que «els empleats han d’estar en condicions de seguretat per poder fer la seva feina. Volem tirar endavant, tant pels treballadors com per la ciutadania, perquè ni uns ni altres es mereixen això». «No ens sentim indignats, sinó cansats perquè sempre paguem», afegeix, i es pregunta «si hi ha hagut algun error en l’elaboració dels plecs que ha fet que aquestes empreses els denunciïn».