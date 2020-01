Reus posarà en marxa mesures per combatre el canvi climàtic

La declaració del Consell de Ministres obliga algunes ciutats a crear zones de baixes emissions

El govern de Reus «entoma el compromís per tirar endavant projectes i iniciatives emmarcades en la lluita contra el canvi climàtic», destaca diferents actuacions incloses dins el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019-2023 vinculades a aquest àmbit i celebra, per això, l’acord pres aquest dimarts pel Consell de Ministres i mitjançant el qual s’ha aprovat la declaració d’emergència climàtica a l’Estat. El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus, Dani Rubio, es mostra «satisfet que s’hagi pres aquesta decisió perquè ja era hora de passar de les paraules a l’acció» i recorda que, a la ciutat, «amb l’aprovació de pressupostos i el PAM, ja recollíem algunes propostes en la mateixa línia».

La declaració del Consell de Ministres recull un total de 30 compromisos a executar en els primers 100 dies de mandat. Entre ells n’hi ha alguns de difusos, com ara «integrar els aspectes relatius a l’emergència climàtica en totes les polítiques» però també de més concrets: «No atorgar nous beneficis fiscals a productes energètics d’origen fòssil», «assolir l’objectiu del 30% de superfície marina protegida al 2030» o «mesures per a que els municipis de més de 50.000 habitants estableixin zones de baixes emissions de manera urgent».

Situació diferent a Barcelona

Aquesta última afecta poblacions com Reus i Tarragona. En aquest sentit, Rubio precisa que «les zones de baixes emissions no només les hauríem d’emmarcar des del punt de vista de la mobilitat» i recorda que «Reus no té un problema d’emissions de CO2 amb la mobilitat i la nostra és una realitat molt diferent, per exemple, a la de Barcelona. Per això, aquí la qüestió s’ha d’atacar també l’àmbit residencial i l’industrial». El regidor detalla que «un 40% de les emissions provenen de l’àmbit residencial» i que a la ciutat, «en les estacions de mesura de qualitat de l’aire que tenim, que mesuren paràmetres relacionats amb el carboni, no hem tingut mai un episodi que superés els llindars establerts per la normativa». La delimitació de la zona de baixes emissions «queda pendent del desplegament de la llei i caldrà veure, per exemple, si tindrà en compte únicament el volum de població o també les emissions». L’Ajuntament ja bonifica vehicles de baixes emissions, disposa de xarxa de carregadors elèctrics i ha introduït el vehicle elèctric a la flota municipal.

Feina prèvia

Rubio valora que, «entre les línies que portem, hi ha actuar en temes d’energia». «Volem instal·lar plaques fotovoltaiques a uns 25 centres educatius municipals que, com que ho han d’estar, estarien connectats a la xarxa però prendrien d’aquí la major part del consum», apunta, i precisa que «seria una inversió de 300.000 euros que ja està contemplada». També «treballem en l’aprovació d’una ordenança fiscal que busca potenciar l’autoconsum a les àrees residencials».

El regidor recorda que «l’administració local és la més propera a la ciutadania i hem de rebre suport legislatiu per executar aquestes accions que ja tenim previstes» i per això demana «que la llei sigui valenta i que hi hagi línies d’ajut i subvenció per part de la Generalitat i de l’Estat per efectuar aquestes accions concretes en les quals ja fa temps que estem treballant».