Les obres per traslladar Els Ganxets començaran entre l'estiu i la tardor

L’AMPA va fer un sondeig on el 92% dels pares van dir «sí» al pas cap a aquest edifici

Actualitzada 23/01/2020 a les 13:55

El procés per traslladar l’Escola Els Ganxets de Reus, que ocupa en l’actualitat barracons, a l’edifici de l’Escola Ciutat de Reus «avança, de moment, molt bé. Els diners hi són i la previsió és que les obres comencin cap a la tardor», tal com explicava ahir el director dels Serveis Territorials d’Educació a Reus, Jean-Marc Segarra. A principis del 2019, l’AMPA va fer un sondeig en aquest sentit on el 92% dels pares van dir «sí» al pas cap a aquest edifici. El trasllat, el qual va posar sobre la taula el Departament d’Educació, es produiria de cara al curs 2021-2022 i representaria una inversió d’uns 2 milions d’euros. Abans de l’inici de les obres, aquestes hauran de sortir a licitació. El claustre està a favor del moviment. També ho està l’AMPA, que va anunciar llavors la creació d’una comissió de seguiment per lluitar perquè es respectin les decisions de la comunitat. El projecte de l’escola continuaria sent igual tot i que deixés enrere els barracons on realitza la seva activitat des de fa més d’una dècada. El pas d’una ubicació a l’altra implica l’adequació d’espais on està desplegada en l’actualitat l’Escola Ciutat de Reus.