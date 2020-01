La recollida de roba usada a Reus assoleix xifres de rècord

S'ha actualitzat el Geoportal amb la ubicació dels punts on es pot dipositar la roba

Actualitzada 23/01/2020 a les 14:49

Reus ha incrementat de manera extraordinària la recollida de roba usada a través dels contenidors específics repartits per la ciutat, i va assolir l'any passat xifres de rècord. Si al llarg del 2018 es van recollir 35.750 quilos de roba, durant el 2019 s'ha arribat als 279.974 quilos. L'increment s'ha aconseguit, principalment, gràcies a la instal·lació de més contenidors a la via pública, que han passat dels 10 de 2018 als 64 que hi ha actualment.Per tal de facilitar a la ciutadania la localització dels contenidors de roda usada, i incrementar encara més les dades de recollida, l'Ajuntament ha actualitzat el Geoportal, accesible dels del web municipal reus.cat, amb la ubicació dels punts on es pot dipositar la roba.El coneixement del servei i la conscienciació ciutadana són dos dels factors determinants que permet anar augmentar les xifres de recollida.La recollida de tèxtil significa un estalvi en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans; i alhora contribueix a desenvolupar projectes de caràcter social. El servei d'instal·lació dels contenidors i recollida de roba usada a Reus el porta a terme la Fundació Amiga Formació i Treball, que impulsa iniciatives socials i laborals a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat.Respecte als usos i destinacions de la roba recollida, un 63% es prepara per a la reutilització a Espanya i d’altres països; un 33% es prepara per al reciclatge en noves fibres i fils; i un 4% per a cogeneració elèctrica i calorífica. La roba que es troba en molt bon estat es canalitza a través la seva xarxa de botigues solidàries Botiga Amiga i els beneficis es reinverteixen en projectes socials en la lluita contra la situació d’exclusió social.