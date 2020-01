La Guàrdia Urbana de Reus col·labora amb les entitats veïnals per millorar el programa de proximitat

L’objectiu és fer un mínim d’una reunió al mes amb els representants veïnals

Actualitzada 23/01/2020 a les 15:14

La regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vàzquez, s'ha reunit aquest dimecres, 22 de gener amb els representants de les associacions de veïns de Reus per valorar el nou programa de proximitat que recentment ha posar en marxa la Guàrdia Urbana de Reus. La reunió ha servit per fer un balanç de la feina feta i per debatre la introducció de possibles millores, a partir de la participació i la col·laboració amb els representants veïnals.L'incivisme continua acaparant els temes tractats pels representants dels barris amb els comandament de la Guàrdia Urbana des que el programa de proximitat es va posar en marxa el passat mes d'octubre. El 50% estan relacionats amb l'incivisme. Només un 13% tenen a veure amb qüestions directament relacionades amb la seguretat ciutadana.

L’objectiu de la nova estratègia de proximitat de la Guàrdia Urbana és fer un mínim d’una reunió al mes amb els representants veïnals de cada una de les 48 zones policials amb què el cos municipal de seguretat té estructurada la ciutat; i d'aquesta manera, conèixer quines són les problemàtiques que tenen detectades en els seus territoris.

La reunions del nou dispositiu de proximitat es porten a terme amb un grup de dos sergents i 12 caporals, la qual cosa permet ampliar el número de trobades setmanals i, alhora, fer-les més efectives, amb la tramitació immediata de determinades demandes ciutadanes. Els caporals tenen assignats 4 barris cada un, d’aquesta manera els guàrdies són referents per a les associacions i treballen les problemàtiques existents mensualment.

El nou dispositiu, que sorgeix de la col·laboració de la regidoria de Seguretat i Convivència amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, ha requerit ampliar la dotació de la Unitat de Proximitat de la Guàrdia Urbana.

La nova estratègia de proximitat complementa el servei de patrullatge que continua fent la Guàrdia Urbana. El servei de proximitat s’ha ampliat amb els reunions amb els representants dels barris.

El nou dispositiu reforça el compromís del cos policial amb la proximitat, i se suma a mesures vigents i que es mantenen, com el patrullatge a peu, les Comissaries Externes de Proximitat i els contactes directes de la regidoria i dels comandaments amb els representants de les entitats veïnals i comercials.