Comencen les obres de reconstrucció del capcer de la Casa Navàs

Està previst que les obres finalitzin abans de Setmana Santa

Actualitzada 23/01/2020 a les 18:46

Comencen les obres

El capcer original

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural a Tarragona de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquesta setmana les obres de reconstrucció del capcer amb pedra natural de la casa Navàs. Ho ha fet després que la propietat demanés una modificació del projecte inicial que contemplava pedra artificial. Per tal d’evitar la creació d’un «fals històric», perquè la part reconstruïda no pugui ser confosa amb l’original, es treballarà la pedra d’una manera diferent. Hi ha diverses opcions damunt la taula: actuar en la textura de les superfícies dels nous elements, deixant-les llises, sense les marques de les eines (cisell, gardina, etc.); esculpir les formes vegetals de la decoració reduint-ne la volumetria; o treballar-les a partir de plans geomètrics, deixant de costat les formes orgàniques que mostren els elements originals. Els pròxims dies s’acabarà de decidir quina és l’opció més viable.En qualsevol cas, l’actuació de reconstrucció del capcer quedarà perfectament documentada de forma escrita, gràfica i fotogràfica. L’objectiu és que les generacions futures sempre disposin de la informació necessària per saber que el capcer de la Casa Navàs no és l’original del 1904, sinó el d’una actuació executada el 2020.La voluntat de la propietat de la Casa Navàs és que, igual que va fer Lluís Domènech i Montaner a principis del segle XX, s’utilitzi pedra de Vinaixa (Lleida). Es tracta d’una pedra sorrenca que és fàcil de modelar. Els picapedrers, amb taller a Solsona, començaran a fer les rèpliques de les peces la setmana vinent. És la part més complexa de la reconstrucció del capcer.Aquest dijous al matí, els operaris hi han començat a instal·lar la bastida, una feina que s’ha hagut d’ajornar uns dies per culpa de les condicions meteorològiques. Si no hi ha cap entrebanc, dilluns estarà acabada. Dimarts a primera hora del matí, els arquitectes responsables del projecte, els restauradors, els picapedrers, els responsables d’obres i els representants de la Casa Navàs faran la primera visita d’obres i, a partir d’aquí, s’iniciaran els treballs a la teulada per preparar-la per a la rebuda de les pedres que han de coronar el capcer. Està previst que les obres durin dos mesos i mig i que, abans de Setmana Santa, s’hagin enllestit tots els treballs.També s’ha elaborat una lona amb disseny modernista que cobrirà tota la bastida per tal que l’impacte visual de les obres no sigui tan fort. La lona s’instal·larà a meitat la setmana vinent.Cal recordar que el capcer original, la torre, la teulada i part de la part superior de la façana van ser destruïdes durant la Guerra Civil Espanyola. Un dels múltiples bombardejos que va patir la ciutat de Reus durant aquells anys, el del 26 de març del 1938, va afectar greument la Casa Navàs i en va destruir l’aspecte. Ara, vuitanta anys després, la propietat té la voluntat de tornar a aquest emblema del modernisme europeu la seva imatge original.