Una família desnonada i amb nens viu sense aigua i a la llum d'espelmes a Reus

Actualitzada 22/01/2020 a les 10:20

La família amb tres nens menors d’edat que, el passat 5 de setembre, va ser desnonada del pis del carrer Raseta de Sales on vivia en règim de lloguer, ocupa ara un habitatge d’una entitat bancària al Camí de Riudoms «sense llum ni aigua» i il·luminant-se amb espelmes. La mare lamenta que «quan vam arribar, fa tres mesos, ens vam enganxar als subministraments però els veïns ens tallen les connexions» i demana «que respectin que no molestem a ningú i que hem vingut aquí perquè no teníem cap altre lloc on quedar-nos, i tenim fills petits». Des de la PAH, que està fent de mediadora en el cas, Jesús Hernando explica que la família «està negociant un lloguer social amb el banc» però que «mentre això no es tanca, necessiten la comprensió dels veïns per portar una vida més o menys normal».

L’home treballa i la dona «tindrà contracte d’aquí poc». Ella mateixa detalla que «hem parlat amb el banc que podem pagar un lloguer de 300 euros i només volem acabar de fer papers». Denuncia, però, que «en aquest temps, hi ha hagut veïns que rebutgen que estiguem aquí» i que «ens tallen la llum i l’aigua». Per això, diu, «ens hem d’il·luminar amb espelmes» i «els nens tenen por de la foscor i nosaltres tenim por que passi alguna cosa amb el foc». Al moment de ser desnonats de Raseta de Sales, Benestar Social de l’Ajuntament va pagar a la parella amb tres menors l’estada en una pensió, i després la família va passar de la pensió al Camí de Riudoms. Ahir, tornant d’haver sortit a comprar unes garrafes d’aigua, en arribar a la casa on havien convocat els mitjans de comunicació per explicar la seva situació, la família va trobar-se que algú havia introduït peces metàl·liques al pany perquè no poguessin obrir. «Diuen que enganxar-se a la llum i a l’aigua no és legal, però sí que és legal fer això?», es preguntaven. La presidenta de la comunitat va accedir ahir a parlar amb ells i els ha ofert ajuda.