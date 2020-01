Reus reduirà el curs vinent les places de ràtio per grup a les escoles

També s'ha acordat que al curs 21-22 cada centre de primària sense continuació a secundària tingui un únic institut adscrit

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:36

Les escoles de Reus, tant públiques com privades, reduiran les places de ràtio per grup pel proper curs després que el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Reus hagin arribat a un acord. La decisió, que és una reivindicació llargament esperada, ha estat subscrita per unanimitat per part de tots els centres de Reus que oferten estudis de 3 a 12 anys. Per aquest motiu, el curs 2020-2021 s'oferiran 23 places de ràtio per grup a P3 (21 d’ordinàries i 2 de necessitats educatives especials). Un cop es publiqui la resolució al DOGC sortiran les dates de preinscripció, que molt probablement seran del 23 de març a l’1 d’abril.Aquesta és una de les primeres mesures destacables que s’adopten a la ciutat dins el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, signat al Parlament el 18 de març de 2019.També s'ha acordat que al curs 21/22 hi haurà adscripcions úniques per a secundària: cada centre de primària sense continuació a secundària tindrà un únic institut adscrit.La presentació de l’acord s’ha fet conjuntament amb el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, i el director dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Jean-Marc Segarra.