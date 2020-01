L'Ajuntament de Reus tanca el solar que feia d'aparcament sense control a l'Hospital

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:49

L’Ajuntament ha col·locat pilones als accessos del solar pròxim a les Urgències de l’Hospital Sant Joan de Reus on, de manera descontrolada, estacionaven vehicles des que el terreny entre l’avinguda de la Universitat i la de Josep Laporte es va convertir en zona blava. El solar és de propietat municipal, tal com confirmen fonts de l’Ajuntament al Diari Més. Brigades va instal·lar ahir almenys quatre new jersey amb la finalitat de barrar el pas als cotxes, que durant tot el dia hi van continuar aparcant igualment.

Aquest, tot i que de forma irregular, era un dels pocs espais de què disposaven els conductors per deixar el vehicle sense haver de pagar en l’entorn més immediat de l’Hospital. L’Ajuntament va mantenir-lo obert mentre es van dur a terme les obres de construcció del que ara és una zona blava i, un cop amb l’àrea de pagament en marxa, ha decidit tancat aquest altre solar. Tot i les pilones, ahir encara resultava possible accedir a l’aparcament incontrolat passant per sobre de la vorera que l’envolta o aprofitant la considerable distància entre les new jersey. L’espai havia estat, fins un temps enrere, completament cobert de vegetació, però l’estiu passat ja presentava una superfície només de terra tot i que llavors els vehicles no hi passaven massivament. Està delimitat per una vorera amb prou alçada com perquè un turisme no pugui fer el salt però algú hi ha col·locat una renglera de pedres que salven el desnivell en diversos punts.

Alguns dels conductors que estacionaven al solar explicaven fa pocs dies a aquest rotatiu que no consideraven just haver de pagar per aparcar a prop de l’Hospital o apuntaven que només hi havien deixat el cotxe uns minuts, però tots coincidien en afirmar que «aparquem aquí perquè no costa diners».

Més parquímetres

El terreny entre l’avinguda de la Universitat i la de Josep Laporte el va tarifar l’Ajuntament per esquivar una demanda de la concessionària del pàrquing subterrani de l’Hospital, que entenia que permetre l’estacionament sense control feia perdre negoci. L’àrea blava, que ha suposat una inversió de 330.880 euros, va obrir al públic el 9 de desembre. Reus Mobilitat i Serveis va incrementar la setmana passada la quantitat de parquímetres, que ha passat de 4 a 7, per posar fi a les cues d’usuaris que es formaven en la franja de les 9 del matí coincidint amb l’horari de visites mèdiques. La tarifa d’aquesta àrea blava concreta és de 50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros per 24 hores, i l’horari de pagament és de 8 del matí a 8 del vespre.