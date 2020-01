L'Ajuntament de Reus mantindrà la veu al Sant Joan amb les vocalies del consell

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:48

Moment d'impàs

L'Ajuntament de Reus seguirà tenint veu en la presa de decisions de l'Hospital Sant Joan de Reus, un cop la Generalitat n'assumeixi properament la gestió mitjançant la creació d'una Entitat de Dret Públic (EDP). Serà a través de les vocalies del consell d'administració que preveuen els nous estatuts de l'EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp, aprovats a finals del 2019. Si bé tots els càrrecs seran designats per la Generalitat, hi ha el compromís entre les dues administracions de pactar els noms. Tot i això, encara s'està acabant de negociar quantes de les cinc vocalies recauran en persones de la confiança de l'equip de govern municipal i quin serà el mecanisme d'elecció.Els estatuts de la nova EDP Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el passat 30 de desembre. Per al govern i gestió de l'hospital preveuen la composició d'un consell d'administració i d'una gerència.El consell estarà format per una presidència, una vicepresidència i cinc vocalies; i segons s'especifica haurà «de tendir a la paritat de gènere». També serà el consell qui seleccioni la persona encarregada d'ocupar la gerència.L'Ajuntament hi tindrà veu gràcies a les vocalies, segons han confirmat a l'ACN diverses fonts. Aquesta representativitat era una de les peticions fetes pel consistori en la negociació amb la Generalitat. El que s'està acabant d'acordar és quin serà exactament el pes del consistori i com es definirà. És a dir, si serà l'Ajuntament qui proposarà els noms i el Govern els acceptarà, si sortiran d'una negociació conjunta o si la Generalitat posarà els noms damunt la taula i el consistori els validarà. El que deixen clar els estatuts és que «les persones encarregades de la presidència, la vicepresidència i les vocalies són designades pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de salut i prèvia designació del Servei Català de la Salut (CatSalut) a través de la seva direcció».Actualment l'Hospital Sant Joan es troba en un moment d'impàs. El passat 23 de desembre l'Ajuntament de Reus i la Generalitat van escenificar l'acord pel qual el Govern passarà a gestionar el centre. Amb els estatuts aprovats, cal formalitzar la compra, que serà «en menys de sis mesos» i finalment es farà «el traspàs d'actius i passius a la nova EDP», segons va assenyalar aleshores el regidor de Salut de Reus, Òscar Subirats. El deute del Sant Joan també l'assumirà totalment la Generalitat. No obstant, aquest deute que té l'Ajuntament amb els bancs també ha de passar a mans del Govern, en un procés que es preveu que es tanqui entre finals de mes i febrer.