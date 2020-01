El Tribunal de Contractes suspèn la licitació de la recollida de brossa a Reus

Actualitzada 21/01/2020 a les 19:59

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha resolt «suspendre provisionalment el procediment de contractació» del servei de neteja de l’espai públic i de recollida de la brossa a Reus, el qual impulsava l’Ajuntament des del 4 de novembre del 2019 després de més de dos anys de pròrroga del vincle amb FCC. L’acord, que té data d’aquest 15 de gener, no es pot recórrer i demorarà considerablement l’adjudicació. El passat 22 de novembre, tal com va avançar el Diari Més, el TCCSP va rebre un recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de la licitació. El recurs, que demanava l’aplicació de la mesura cautelar que ara ha quedat aprovada, van impulsar-lo les empreses Fomento Valencia Medioambiente SL i FCC Medio Ambiente SA, tal com detalla el dictamen consultat per aquest rotatiu.

La mateixa resolució concreta que «en dates 25 i 27 de novembre del 2019, la Secretaria Tècnica del Tribunal va sol·licitar a l’òrgan de contractació –l’Ajuntament– la tramesa de l’expedient de contractació i els informes corresponents, així com també el seu pronunciament exprés sobre l’adopció de les mesures cautelars sol·licitades per les empreses recurrents en l’escrit d’interposició de recurs». I que «al llarg del mes de desembre del 2019 va tenir entrada la documentació» i «l’informe respectiu de l’òrgan de contractació a través del qual s’oposava a l’adopció d’aquestes mesures».

Evitar «perjudicis irreparables»

El TCCSP ha acordat suspendre igualment el procés de contractació, de forma cautelar, perquè considera que «atenent a la impugnació de l’acte objecte de recurs, de la lectura dels motius que fonamenten la interposició dels recursos es desprèn que, en el cas de continuar-se amb el procediment de contractació, el risc de l’efectivitat de la resolució del recurs de referència i els perjudicis que podrien derivar-se per a les empreses recurrents serien de difícil o impossible reparació». Serà a partir d’aquest moment, doncs, que el Tribunal entrarà a valorar la qüestió de fons del recurs per tal d’emetre, pròximament, un nou dictamen que determinarà si la licitació de la brossa queda anul·lada i començar de zero, si ha de refer-se algun dels plecs que la regeixen o bé si les pretensions que han formulat Fomento Valencia Medioambiente SL i FCC Medio Ambiente SA són desestimades i el concurs públic es reprèn. La suspensió cautelar «no comprometrà el sentit final de la resolució del recurs».

La maquinària està sota mínims

Sigui com sigui, el moviment realitzat per ambdues empreses generarà retards importants en l’adjudicació del nou contracte per cobrir un servei que ja es troba prorrogat. Els treballadors que ara l’ofereixen a través de l’empresa FCC –una de les dues que ha presentat recurs i que, en aquest escenari, continuarà lligada a l’Ajuntament per un temps extra– exigien precisament dilluns «mantenir una reunió amb l’alcalde per rebre explicacions sobre la impugnació del contracte i les conseqüències que tindrà en el procés». La plantilla, que té uns 220 empleats, opera «sota mínims» pel que fa a mitjans materials i «només un 30 o un 40% de la maquinària està en condicions», tal com explicava el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande. De Sande ja avançava que, tot i que «posem per davant el diàleg», si la trobada no té lloc abans del febrer «valorarem fer mobilitzacions».

El contracte de la brossa té un pressupost de prop de 13,2 milions d’euros l’any i va admetre propostes fins el 23 de desembre. Els plecs van aprovar-se en el ple del 25 d’octubre –on va centrar una hora de debat– amb els vots del govern i del grup de Cs, l’abstenció del PSC i el «no» de la CUP, que ha apostat sempre per la internalització. El procés acumula uns 170 dubtes i preguntes d’empreses.