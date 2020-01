Actualitzada 22/01/2020 a les 12:11

L’entitat Bicicamp ha registrat aquest 20 de gener, tal com informava a través de les xarxes socials, les al·legacions anunciades contra alguns dels articles de l’ordenança de civisme, modificada el passat 29 de novembre i que recull indicacions pel que fa a l’ús de la bicicleta, el monopatí i vehicles de mobilitat personal (VMP). El nou redactat inclou, en l’apartat de «conductes que pertorben la convivència», el fet de «circular en bicicleta, patins, monopatins o similars per les voreres o per altres espais destinats a l’ús dels vianants (com ara places, carrers de vianants), tret d’aquells espais en què hi hagi un carril expressament destinat a aquesta finalitat».

Bicicamp ja havia expressat fa alguns dies que «la via engegada de regular la circulació de bicicletes patins, patinets i VMP a través de l’ordenança de civisme genera més problemes que no pas en resol» i que «a curt termini desincentiva l’ús d’aquesta modalitat de transport, tot contradient els plans de foment de les noves mobilitats». En les al·legacions, l’entitat demana que «en cas que es vulgui incidir en el comportament de circulació es faci esment a la conducta i no al mode de mobilitat», apunta que «si l’ordenança quedés aprovada en aquests temes, els patins, monopatins i patinets quedarien prohibits a la ciutat ja que no es podria circular ni per la vorera ni per la calçada», demana garantir la seguretat dels ciclistes i «que els diferents modes de mobilitat es regulin a través de l’ordenança de circulació».