L'estudi de demanda del futur baixador de Bellissens s'enllestirà al febrer

L’estudi de demanda del baixador de Bellissens que va posar-se en marxa a l’octubre «s’enllestirà al febrer». Tot i que, en un principi, es va apuntar que el procés per recollir veus de diferents àmbits, entre els quals institucions o usuaris, culminaria durant el mateix mes d’octubre, fonts d’Adif precisen ara que «encara s’està realitzant» i quedarà completat en unes setmanes. La seva elaboració ha transcorregut en paral·lel a anàlisis sobre «altres peticions de la resta de l’Estat». Les mateixes fonts detallen, amb tot, que aquest «és un dels temes prioritaris».

L’elaboració de l’estudi de demanda hauria d’aportar, tal com es va detallar al moment de posar-lo en marxa, les guies per concretar «com es configura, la dimensió o quines necessitats pot tenir» el baixador de Bellissens com a tal. El tràmit, que estava previst i s’havia anunciat amb anterioritat, hauria de significar un pas previ a la materialització del baixador, tot i que Adif espera els resultats per pronunciar-se sobre el futur del projecte.

S’esperaven 3.000 viatgers

El baixador quedaria ubicat, si s’acabés consumant tal com estava previst inicialment, en un punt a 4,2 quilòmetres de les estacions de Reus i de Vila-seca, per on circulen les línies RT1, R14, R15 de rodalies i el trànsit de mercaderies. I oferiria servei, segons les primeres estimacions que es van fer, a uns 3.000 passatgers al dia: 2.500 de nous i 500 que captaria d’entre els actuals usuaris de les instal·lacions del passeig Mata. Serà precisament això el que acabi de definir, també, l’estudi de demanda. Generalitat i Ajuntament van presentar el 2017 dues propostes de baixador pressupostades en 15 i 12 milions d’euros, on quedaven incloses vies, edifici de l’estació i passos.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, ja va anunciar durant l’esmorzar de Nadal amb la premsa la intenció de reactivar el front comú per reclamar infraestructures al territori, entre les quals hi ha aquesta. Segons fonts municipals, s’ha sol·licitat una reunió amb Madrid i s’està buscant una data on coincideixin els alcaldes del territori, tot i que «més enllà de la reunió, el més important és refermar la unitat». La regidora socialista Sandra Guaita, que s’estrena com a diputada al Congrés, també té en compte el baixador com una de les qüestions que s’han d’abordar. I la Cambra i la FAVR l’han reclamat reiteradament.