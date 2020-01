Immaculada vol ser barri de Reus pilot en l'ús del pipican que premia els gossos

L’AVV registra una petició a l’Ajuntament per obtenir un ‘E-Can’, un tòtem que atrau els animals perquè hi orinin i entrega galetes

Actualitzada 20/01/2020 a les 21:58

L’Associació de Veïns del barri Immaculada ha registrat, aquest desembre, una petició a l’Ajuntament on demana convertir-se en «barri pilot» per al desplegament a Reus d’un innovador sistema de pipican, anomenat E-Can, que atrau els gossos perquè hi orinin i premia el seu comportament «cívic» amb una galeta.

La presidenta de l’entitat, Esperanza Torrijos, detalla que «a la zona, com que no els hem demanat mai, no tenim ara pipicans de cap tipus» i que «el sistema que es fa servir més habitualment, que està basat en espais de terra amb una tanca, tampoc ens sembla del tot positiu perquè requeriria que aquesta terra on s’acumulen els orins fos totalment renovada regularment, cosa que al final no passa». Per això, i després de constatar la necessitat de disposar d’almenys un pipican, «vam pensar en alguna cosa innovadora i hem vist que l’E-Can, que ja s’ha posat en marxa en poblacions properes, pot complir amb el doble objectiu de crear espais on les mascotes puguin miccionar i alhora que aquests mateixos espais es mantinguin nets». La idea és «que se’n col·loqui un, primer, a alguna de les places o els parcs del barri i, si resulta que l’experiència ha estat positiva, passat un temps, més aparells puguin implantar-se també al centre i a tota la ciutat, de manera que sigui possible trobar-ne més d’un al llarg del camí durant la passejada amb el gos i que s’hi pugui aturar», afegeix Torrijos.

Rutines dels amos

El mecanisme de l’E-Can, que vol ser un «urinari ensinistrador», es concreta en un «tòtem autònom, autorentable, autodesinfectant i ecològic». Per a fer-lo servir, «el gos es col·loca damunt de la reixa de l’urinari i, després que hagi fet les seves necessitats, l’aparell dóna al seu amo l’oportunitat de premiar-lo amb una llaminadura» que el mateix tòtem dispensa. Aquest fet «crearà un hàbit en l’animal i ajudarà a mantenir netes les nostres ciutats» i «tres vegades al dia, uns aspersors desinfecten la base i la reixeta de l’E-Can». Fonts de la fabricant consultades expliquen que el sistema «no vol substituir en cap cas els espais d’esbarjo per a gossos sinó els fanals, els bancs o les cantonades dels edificis» i que «s’ha previst un marge de temps entre cada galeta que es dispensa que prevenir un mal ús. Tot i que al principi el premi queia automàticament, vam veure que era important implicar les persones». També «s’ha desenvolupat una aplicació per a Android que realitza una mena de check-in a cada E-Can i mostra als usuaris, a través de gps, on està el proper tòtem. Cada cop que s’utilitza l’E-Can s’acumulen nivells i, quan s’ha assolit el costum d’anar-hi, a l’amo li arriba un correu de felicitació». D’aquesta forma «els ajuntaments poden tenir també constància dels usos i distingir els amos més cívics per oferir-los, si volen, avantatges». Molins de Rei o Sant Boi ja han iniciat el desplegament d’aquests pipicans. El pipican funciona amb energia solar i «de manera molt similar a un inodor sec». Cada màquina té un preu aproximat de 1.500 euros i l’empresa treballa en una nova tongada d’elles que estaran fetes reaprofitant antics parquímetres.

Remullar les miccions

Els veïns veuen que el sistema «encaixa en la nova normativa que demana a la ciutadania que remulli els orins del seu gos. De fet, remullar-los és també el que fa la màquina». La presidenta de l’AVV del barri Immaculada valora que «és molt important que no generi olors i pot engrescar a la gent el fet que sigui una cosa tecnològica. Segur que tothom que passi al costat i vegi l’aparell s’acosta a provar-lo i potser optar per usar-lo de manera regular». Al barri «hi ha molts de gossos, tant dels mateixos veïns com també d’altres persones que aprofiten per portar-los aquí a passejar, així que seria un bon lloc on fer aquesta prova», la qual «hauríem demanat a través dels pressupostos participatius si s’haguessin fet enguany».