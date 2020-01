Els empleats de la brossa de Reus demanen explicacions per la impugnació del contracte

Actualitzada 20/01/2020 a les 22:08

Els treballadors d’FCC demanen mantenir «una reunió amb l’alcalde» per «obtenir explicacions sobre la impugnació del contracte de la brossa i les conseqüències que això tindrà en el procés, que podria allargar-se molt». La plantilla, integrada per uns 220 empleats, es troba «sota mínims» pel que fa a mitjans materials després de la pròrroga que travessa el servei i el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande, detalla que «només un 30 o un 40% de la maquinària està en condicions». Els empleats posen «per davant de tot, el diàleg» però avisen que, si aquesta reunió no es produeix «abans del 30 de gener», llavors «estudiarem mobilitzacions pacífiques, pel bé dels treballadors i també de la ciutadania».

Martín de Sande explica que «hem hagut de fer un comitè de crisi» i que «la situació està realment malament», i reitera que «desitgem que es faci el concurs i que s’adjudiqui el nou contracte perquè, si la cosa no avança més ràpidament, és possible que no arribem al febrer». Concreta, amb tot, que «el que volem és informació, saber què està passant amb el contracte, què representarà tot això i per què s’ha fet un plec que pot ser impugnat com ha passat ara».

La prioritat, «el diàleg»

El col·lectiu vol reunir-se també amb FCC i, en aquest sentit «la trobada amb l’empresa sí que la tenim fixada, com esperem que ho estigui també amb l’alcalde». I descarta anar a la vaga tot i que no les mobilitzacions, les quals «serien sempre pacífiques i només les realitzaríem si a través del diàleg no aconseguíssim cap explicació».

Tal com va avançar el Diari Més, una empresa ha presentat, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un recurs contra el plec que regeix la licitació del nou contracte de la brossa, que té un pressupost d’uns 13,2 milions d’euros l’any i admet ofertes fins el 23 de desembre. L’empresa ha demanat, a més, com a mesura cautelar, la suspensió de la tramitació de l’expedient. El Tribunal de Contractes encara no ha resolt i el pas, independentment del sentit que prengui el futur dictamen, podria implicar demores en el procés per adjudicar el servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals, gestió i manteniment de les deixalleries i explotació i manteniment de la planta de voluminosos, o obligar a refer-lo. L’anunci de licitació ha incorporat ja un avís que informa sobre aquesta situació als interessats en registrar propostes i l’actualitzarà «un cop el Tribunal es pronunciï sobre la mesura cautelar». Serà arran d’aquesta resolució que «caldrà determinar si s’ha de fer alguna modificació» sobre el plec actual «o bé si es tira endavant tal com es troba».

Fonts municipals expressen que «hi ha bona relació amb els treballadors i sempre hi ha hagut voluntat d’entesa per part del govern municipal, però en aquest cas han de parlar amb l’empresa, que és la concessionària» i afegeixen que «des de l’Ajuntament estem a l’expectativa de veure com es resol el procediment».