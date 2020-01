L'Ajuntament ubicarà fanals als punts més conflictius de Mas Pellicer

La inversió s’ha fixat en prop d’1 MEUR i es farà una prova entre els blocs 45 i 59 abans de buscar finançament a la Generalitat

Actualitzada 19/01/2020 a les 22:27

Mas Pellicer tindrà a les seves places, per fi, els fanals de quatre braços que l’Associació de Veïns I de Maig reclamava des de finals del 2018 per «reemplaçar les làmpades que hi ha ara sota els porxos, a les quals es pot arribar fàcilment amb les mans i que hi ha qui trenca de manera contínua per poder delinquir impunement a les fosques». Entitat i Ajuntament van mantenir, a finals de la setmana passada, una reunió tècnica on es va abordar aquesta qüestió i fonts municipals detallen al Diari Més que «les Brigades ja estan treballant en la redacció del projecte», que s’ha pressupostat en «aproximadament un milió d’euros». Donat que la xifra resulta elevada, «es buscarà finançament de la Generalitat». Abans, però, alguns dels fanals començaran a instal·lar-se inicialment en «les zones més conflictes del barri», tal com detalla Eduardo Navas, president de l’AVV que ha pogut triar la ubicació del que ha de ser «una prova per veure si tot funciona tal com esperem, abans de fer una inversió gran i trobar-nos que els fanals no resolen les coses».

«Ens sentirem més segurs així»

L’espai on s’actuarà de manera més immediata es localitza «entre els blocs 45 i 59» i és «molt proper a la carretera de Bellissens». Navas explica que aquest «és el punt preferit per als qui es dediquen a vendre o a fer coses que saben que no s’han de fer: trenquen les llums i, mentre ells sí que poden veure perfectament si s’acosta o no algun cotxe de la policia, la policia no els pot veure a ells perquè estan sota els porxos dels blocs i s’han desfet de la il·luminació». Des de l’AVV estan convençuts que el pas de làmpades a fanals «comportarà també un gran estalvi perquè no s’hauran d’estar fent reparacions cada dos per tres. Com que els fanals estan elevats i són més robustos, serà més complicat que els trenquin». En aquesta mena de test, «probablement passarà el que ha de passar, que els veïns podran viure molt més segurs i tenir llum quan surten al carrer. Es posarà fi a activitats delictives i al barri estarem més tranquils», conclou Navas.

Prop de 60 aparells

En relació al volum de fanals que contempla el projecte en el qual treballa ara la Brigada Municipal, el president concreta que «són prop de seixanta». El sistema, a parer seu, «beneficia tothom» i consisteix en «posar un fanal de quatre braços a cada plaça que es forma entre els blocs. Amb un sol fanal és possible il·luminar alhora les places i els porxos». Fonts municipals precisen que la reunió tècnica celebrada fa pocs dies es va dur a terme «amb l’encàrrec del regidor i de l’alcalde de col·laboració amb l’associació de veïns i d’avançar en aquest projecte» i apunten que «els representants veïnals han decidit per on es comença» a col·locar els fanals, tot i que encara no s’han tancat dates. El projecte, de fet, neix d’un estudi elaborat pel mateix veïnat on «vam preveure on serien necessaris els fanals, quants se n’haurien de posar o com ajuda això a la vida del barri». A més de donar lloc als nous fanals, «caldrà també arreglar els braços d’alguns que estan deteriorats». Fa pocs mesos, Habitatge de la Generalitat ja va reparar 50 làmpades als porxos.