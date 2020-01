Guaita: «Volem posar damunt la taula l'estació intermodal»

Actualitzada 20/01/2020 a les 10:08

El PSC va dur a terme ahir, al Centro Extremeño de Reus, un acte de «celebració de la victòria de Pedro Sánchez i del PSOE a les eleccions generals del 10-N i l’entrada de la regidora reusenca Sandra Guaita com a diputada al Congrés junt amb Joan Ruiz i els senadors Santi Castellà i Manel de la Vega». La cita, que recollia donatius per al Banc dels Aliments de Reus, va aplegar unes 200 persones. Guaita explicava ahir que «volíem agrair a la gent el suport que ens ha donat aquest temps i com ha estat treballant perquè Pedro Sánchez guanyés les eleccions cinc vegades l’últim any. I, també, celebrar que hi hagi un acord i un govern de progrés amb Unides Podem. Agraïm també a Unides Podem i als grups parlamentaris que van fer possible, ni que fos amb la seva abstenció, aquest govern».

La socialista, que debuta al Congrés, avisava igualment que, ara, «caldrà remar fort. No hem hagut d’esperar ni 100 dies. Des del dia 1, ja hem vist la dreta parlant malament i dient mentides, i sabem que la legislatura serà complicada. És per això que hem de treballar molt i tirar endavant, i aquí necessitarem que tothom remi».

En relació a què suposarà per al territori la seva estrena com a diputada, Guaita explicava que «evidentment, cadascú dins de les seves possibilitats treballarà pel territori. I jo, com a diputada del Camp de Tarragona, també treballaré per Reus i pel territori». Tot i que «les comissions estan per definir i serà quan s’assignin, probablement la setmana vinent, que podré tenir una visió més concreta», la socialista, que també és regidora a l’Ajuntament de Reus, expressa que «si hi ha qualsevol cosa que s’ha de portar al Congrés, es parlarà amb el territori per intentar fer els passos. I això passarà amb tot el que afecti les persones del nostre territori. Som dos diputats i dos senadors i penso que podrem cobrir bé les necessitats a través de la feina conjunta i apretar fort».

Polítiques socials

Sobre alguns dels temes que ja s’estan abordant, ara amb la qüestió de les infraestructures sota el focus, Guaita apuntava que «en la part que depèn del govern de l’Estat, perquè també hi ha competències transferides en alguns àmbits, intentarem tornar a posar sobre la taula l’estació intermodal, que el pacte d’alcaldes que es va portar a Madrid ja recollia i que nosaltres hem defensat sempre. A nivell més local, per exemple, el baixador de Bellissens és una cosa que també s’ha reivindicat des d’aquí i que volem que es tiri endavant». Amb tot, «hi ha moltes altres coses que, tot i no ser específicament locals, sí que afecten de manera molt directa i la gent del territori. Per exemple, la pujada de les pensions. Per això, cal seguir treballant en les polítiques socials».

Guaita decidirà més endavant, «un cop hi hagi pressupostos i tot estigui més estable» si continuarà o no exercint el càrrec de regidora que ocupa en l’actualitat a l’Ajuntament de Reus i que compagina amb les noves funcions.