El Govern analitza si es van aplicar correctament els protocols d'avís a la població arran de l'explosió a IQOXE

Actualitzada 20/01/2020 a les 20:57

El Govern ha començat a analitzar si, des dels diferents departaments, es van aplicar correctament els protocols d'avís a la població arran de l'explosió a IQOXE. Aquest dilluns s'ha celebrat la primera reunió de la taula de treball per avaluar les conseqüències de l'accident a la seu del 112 a Reus. L'objectiu de la taula és «disposar de tota la informació obtinguda aquests dies, avaluar les conseqüències de l’accident, fer propostes d’actuació per corregir i millorar la reacció davant una situació d’aquestes característiques i vetllar per la seva implantació de forma àgil i ràpida», ha assenyalat l'executiu en un comunicat. A finals de setmana es preveu una altra reunió amb la presència d'alcaldes del Camp de Tarragona.







Segons l'executiu, estava previst que en aquesta primera trobada s'hi incorporessin els alcaldes inclosos en el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), però la situació d'alerta meteorològica ha fet que la trobada amb els màxims responsables municipals es retardi a finals d'aquesta setmana, un cop millori la situació d'alerta.



El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, ha concretat en declaracions a l'ACN que «cada departament acabarà actuant allà on tingui competències». El delegat ha apuntat que de la taula en sortiran unes conclusions de les quals «emanaran diferents meses» sectorials que «faran les seves aportacions», més enllà de l'àmbit del Plaseqcat. Per Peris, l'aportació que puguin fer els alcaldes en la trobada d'aquesta setmana també serà important a l'hora «d'enriquir les millores del Plaseqcat».

La taula ha estat presidida pel viceconseller de la Presidència, Pau Villòria, i ha comptat amb la participació dels departaments que, de manera directa o indirecta, tenen a veure amb la gestió de la crisi. En concret, el de Presidència, Vicepresidència, Economia i Hisenda; Polítiques Digitals i Administració Pública; Salut; Interior; Territori i Sostenibilitat; Treball, Afers Socials i Famílies; i Empresa i Coneixement. També hi ha participat el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris.

Peris es mostra obert a recuperar la gestió del Plaseqcat si ho recomanen les conclusions de la taula del Govern

El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, s'ha mostrat obert a que el territori recuperi la gestió del Plaseqcat, sempre que les conclusions de la taula que el Govern ha iniciat aquest dilluns per analitzar l'aplicació del sistema d'emergències arran de l'explosió d'IQOXE, ho recomani. En declaracions a l'ACN, Peris ha afirmat que el Camp de Tarragona «està preparat» per recuperar la gestió del servei. Paral·lelament, els alcaldes de Tarragona, Reus, Perafort, la Pobla de Mafumet i el Morell han acordat fer un «front comú» perquè la competència retorni a la demarcació, després que fa més de deu anys passés a mans de la conselleria d'Interior.