El CMQ generarà el primer moviment al grup d'empreses des d'Innova

Guanyarà autonomia i penjarà directament de l’Ajuntament pel pas de l’Hospital i Gecohsa al CatSalut

Actualitzada 19/01/2020 a les 22:15

El traspàs de l’Hospital Sant Joan de Reus i la venda de Gecohsa al CatSalut desencadenaran canvis en l’organigrama de les societats municipals, que havia viscut el darrer moviment a l’octubre del 2014 coincidint amb la transformació definitiva d’Innova en l’actual Reus Serveis Municipals (RSM). L’Hospital era fins ara –i ho continuarà sent encara fins que es materialitzi el canvi de mans– una de les empreses directament dependents de l’Ajuntament, al nivell de Reus Esport i Lleure (Rellsa), Reus Transport o la mateixa RSM. D’ella penjaven, en un apartat inferior, el CMQ i Gecohsa. Els acords tancats amb la Generalitat sobre el Sant Joan i Gecohsa comportaran, tal com confirmen fonts municipals, un salt pel que fa al CMQ, que guanyarà autonomia, passarà a ser una societat municipal del primer nivell i se sotmetrà a la Junta General de l’Ajuntament en la mateixa posició que abandonarà l’Hospital, al costat de Rellsa, Reus Transport i RSM.

Aquesta representarà, doncs, la primera modificació que viu l’entramat de societats municipals en cinc anys i mig. L’última, al 2014, havia servit el govern –format per CiU i PP– per culminar una configuració societària «més simplificada, amb més mecanismes de control i orientada a la prestació de serveis públics de qualitat», tal com informava l’Ajuntament en aquell moment, a través de la fusió per absorció d’Innova Grup d’Empreses Municipals de Reus, Gestió de Serveis Funeraris Reus i Aigües de Reus per donar lloc a RSM. Les dues societats absorbides, el que ara són Serveis Funeraris Reus i Baix Camp i Aigües de Reus, tenen des de llavors la categoria de divisions d’RMS. D’aquesta nova societat segueixen depenent ara Reus Mobilitat i Serveis (RMS) i Reus Desenvolupament Econòmic (Redessa).

Nova etapa

El conveni regulador entre la Generalitat, el CatSalut i l’Ajuntament de Reus per la reorganització del mapa sanitari va rebre llum verda, el 23 de desembre, de manera paral·lela per part del Consell de Govern de la Generalitat i del ple de Reus. El moviment precedirà el traspàs de l’Hospital Sant Joan, la primària de Sagessa i Ginsa a una nova entitat de dret públic, sota el nom Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp (SSJRBC) i que serà gestionada pel CatSalut. Una segona entitat, Salut Terres de l’Ebre (STE), es quedarà amb Gecohsa. Serà en aquell context que la societat CMQ obri una nova etapa. Comptats a partir del 23 de desembre, la Generalitat disposa de fins a tres mesos prorrogables per tancar «un acord satisfactori amb les entitats financeres que van concedir els préstecs per a la construcció de l’Hospital» el qual, en cas de no produir-se, comportaria l’extinció del conveni. El regidor de Salut, Òscar Subirats, reiterava al desenllaç d’aquell ple que la previsió és que no sigui necessari exhaurir el marge, durant el qual es constituirà també la nova entitat de dret públic SSJRBC per tal de consumar el traspàs «abans de sis mesos». L’acord implica la subrogació d’uns 2.420 treballadors «en les condicions actuals», tal com subratllava Subirats. El conveni també blinda el CatSalut davant els avenços en la macrocausa Innova.

Un cop s’hagi «fet la compravenda, Sagessa i la Fundació per l’Acció Educativa (FAE) hauran d’alliberar els espais que actualment ocupen a l’edifici de l’Hospital Sant Joan –probablement oficines– de Reus en un termini de 18 mesos». I, al mateix temps, «en compliment dels contractes de lloguer actuals amb el CMQ, aquest alliberarà els espais que utilitza abans de finalitzar la pròrroga actual que venç el 20 de novembre de 2020». La finalitat és buidar l’edifici d’activitat privada i municipal. Els serveis que hi ofereix l’Institut Pere Mata sí que s’hi quedaran.

Al carrer Sant Joan a l’abril

D’altra banda, el procés de canvis en què es troba immers el CMQ abasta també el trasllat de part dels seus serveis a espais reformats de les consultes externes de l’antic hospital. El pas es farà durant la segona quinzena d’abril, quan l’espai del carrer Sant Joan obrirà portes amb sis plantes de fins a 400 metres quadrats cadascuna. I repartirà l’activitat del CMQ entre l’antic hospital i l’edifici de la Clínica Fàbregas. A les instal·lacions de l’antic hospital s’engegarà, en tres mesos, tota l’activitat ambulatòria. Des d’allà, el CMQ vol ampliar la cartera de serveis i participar en la salut pública.