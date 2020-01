Aigües de Reus comença els treballs que han de permetre tornar a utilitzar l'aigua del minat d'Almoster

L’obra té un pressupost de 103.272,52 euros

Actualitzada 20/01/2020 a les 15:53

Aigües de Reus te previst començar aquesta setmana una de les obres més destacades de l’any en curs, i que té com a objectiu aconseguir un millor aprofitament dels recursos hídrics de la ciutat, ja que permetrà la utilització de l’aigua del minat d’Almoster, fins ara en desús. El projecte es fa coordinadament amb les obres de remodelació del passeig de la Boca de la Mina, que impulsa l’Ajuntament.L’obra en qüestió, amb un pressupost de 103.272,52 euros, consisteix en la interconnexió del minat d’Almoster, a través de les antigues instal·lacions anomenades del Clor vell (actualment inutilitzades, i situades a la cruïlla del Passeig de la Boca de la Mina i l’avinguda de Saragossa), amb la part superior del passeig, on hi ha la planta potabilitzadora de la ciutat i on actualment ja arriba l’aigua tant de la mina Monterols com del pantà de Riudecanyes. L’obra està en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, que incorpora «la priorització de l’aigua com a element de gestió urbana».Amb aquesta actuació es vol recuperar la captació de l’antic minat d’Almoster per tal de fer servir l’aigua «en cru» (és a dir, sense cap mena de tractament) per regar els espais verds que ara es creen amb l’esmentat projecte d’adequació del passeig, com són el Parc Agrari i el Parc de les Olors. Així mateix, l’aigua sobrant d’aquest reg s’impulsarà, a través de la nova canonada, a la planta potabilitzadora per al seu tractament i ús a la ciutat. D'altra banda, en cas que no arribi prou aigua del minat d’Almoster, s’ha previst que la canonada sigui reversible, amb la qual cosa la interconnexió també ha de permetre, si fos necessari, l’enviament directe (i en cru) d’aigua del minat de Monterols i del pantà de Riudecanyes per al regadiu dels espais esmentats.Aquesta actuació és una primera fase del projecte de recuperació del minat Almoster i les antigues instal·lacions del Clor Vell. En la segona meitat de l’any, es preveu fer un nou pas endavant amb una nova actuació de recuperació i adequació d’aquestes instal·lacions (actualment en desús) i que van ser la primera font d’abastament de Reus i on es va construir el primer sistema de tractament de les aigües de la ciutat. Aquesta segona intervenció s’ha pressupostat en 145.000 euros.En aquest sentit, també en el segon semestre de 2020 s’han de fer realitat altres projectes que miren de diversificar les fonts de subministrament d’aigua per a la ciutat. D’una banda, s’ha pressupostat (amb 125.000 euros) una intervenció per recuperar l’aigua de la mina del barri Fortuny, que té la seva arribada a la ciutat en el Parc dels capellans. D’altra banda, s’ha planificat una important intervenció de millora de la qualitat de l’aigua en els pous de l’àrea de Bellisens, amb la idea que pugui destinar-se a usos de boca, després de la instal.lació d’un sistema de tractament per a la reducció de nitrats. En aquest cas, el pressupost s’ha fixat en 450.000 euros.La regidora responsable d’Aigües de Reus, Noemí Llauradó, afirma que «a Reus sempre hem estat responsables amb l’ús de l’aigua perquè és un recurs escàs, i és per això projectes com aquest encaixen plenament amb la priorització de l’aigua com un element de gestió urbana, tal i com figura en el PAM i d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU». En aquest sentit, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, destaca que «un dels objectius de la ciutat és seguir aprofundint en aquesta política d’usos de l’aigua recuperada que, lògicament, permet alliberar aigua potable de la xarxa principal i de les fonts d’abastament». De fet, Reus destina aigua «no potable» a algunes finalitats molt específiques (i amb plenes garanties sanitàries) des de fa anys, com és el cas de la neteja de la via pública, que es fa íntegrament amb aigua que no pot destinar-se a ús de boca per la seva baixa qualitat.