La zona blava de l'Hospital Sant Joan passa de quatre a set parquímetres

Actualitzada 16/01/2020 a les 21:21

Operaris de Reus Mobilitat i Serveis treballaven ahir a primera hora en la nova àrea blava de l’Hospital Sant Joan per instal·lar-hi tres parquímetres més. La intervenció té l’objectiu d’acabar amb les importants cues d’usuaris que, cada dia i amb especial intensitat en la franja de les 9 del matí, coincidint amb l’horari de les visites mèdiques, es generen a l’aparcament per poder pagar l’estada.

L’àrea, que va entrar en funcionament tot just fa un mes, el 9 de desembre, i que ha suposat a les arques municipals una inversió de 330.880 euros, passa així de tenir quatre a set màquines intel·ligents que permeten estacionar el vehicle sense que calgui extraure un tiquet de paper. Tot i els avantatges, la seva mecànica d’ús resulta, d’entrada, més complexa que la de la resta de zones tarifades de la ciutat perquè aquí és necessari que els conductors introdueixin el número de matrícula del seu cotxe. Aquest seria –a més de la quantitat limitada de màquines que han operat aquestes primeres setmanes– un dels factors desencadenants de les llargues esperes que s’han estat produint i que són reiteradament denunciades.



Dubtes entre els usuaris

El personal de l’empresa municipal va repartir-se ahir igualment entre els parquímetres i avisava els usuaris que els aparells no es posarien en marxa fins al migdia i que, en aquell tram no s’exigiria l’import de l’estacionament. Davant la preocupació d’alguns conductors, que es preguntaven «què hem de fer si la visita s’allarga i no podem sortir abans del migdia» o expressaven que «venim per una petita operació sense ingrés però que durarà una estona i no sabem com vindrem a introduir la matrícula a la màquina», els mateixos empleats els informaven que «hi haurà flexibilitat» i que «es té en compte que es tracta de l’aparcament d’un hospital, amb tot el que això comporta».

En els darrers dies, algunes de les màquines havien quedat fora d’ús i, aquest mateix dimecres a la nit, totes elles havien estat retirades de la zona blava per preparar la nova distribució: els set parquímetres –quatre a un extrem de i tres a l’altre– s’han reubicat «amb més espai entre ells per millorar la intimitat dels usuaris quan teclegen les seves dades».

L’alternativa als parquímetres intel·ligents és l’ús de l’aplicació mòbil Aparcar. Algunes persones es queixaven fa uns dies, però, que la geolocalització de l’app no funciona bé i «de vegades, obliga a pagar a un preu més car». La tarifa d’aquesta àrea blava concreta és de 50 cèntims l’hora, amb un màxim de 2 euros per 24 hores, i l’horari de pagament és de 8 del matí a 8 del vespre. Segueix augmentat, però, el nombre de cotxes estacionats a un solar proper a Urgències