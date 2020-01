La reconstrucció del capcer de la Casa Navàs s'iniciarà dimecres

Actualitzada 16/01/2020 a les 21:15

Les feines per reconstruir el capcer de la Casa Navàs, el primer dels dos grans projectes de restauració pels quals aposta l’actual propietat de l’edifici dissenyat per Domènech i Montaner, s’iniciaran dimecres vinent, 22 de gener. Serà llavors quan es col·loqui la bastida que ha de permetre l’execució de l’obra, centrada en tornar l’aspecte original a aquesta part de l’immoble, tal com detallen fonts de la mateixa Casa Navàs.

El capcer, que estava inicialment format per cinc plafons rectangulars disposats esglaonadament en tres nivells i reparats per pinacles, va quedar destruït durant la Guerra Civil Espanyola, quan una bomba que va caure sobre aquesta joia modernista el 26 de març del 1938 va destruir també els sostres de la segona planta i la torre. Joaquim Blasco i Maria Font de Rubinat van recuperar pocs anys més tard les parets i els sostres malmesos. El capcer tornarà a prendre forma ara, amb la previsió que els treballs quedin enllestits per Setmana Santa, i la torre coparà una intervenció posterior.

Les característiques dels plafons que van integrar el capcer de la Casa Navàs es poden definir a través de fragments conservats. Estaven esculpits amb motius vegetals i emmarcats per un arc trilobulat. L’eix de cada peça el formava una branca amb fulles que, en arribar a la base, girava per definir els dos eixos secundaris. Sota cada arc hi havia una flor de cinc pètals amb una esfera foradada al centre. L’espai entre l’arc central i el lateral de la peça s’omplia amb dues flors. Totes les peces ornamentades del capcer tenien un mateix disseny. Com que només es conserven restes molt parcials dels pinacles, caldrà crear models inspirats en elements similars d’altres parts de l’edifici. Al mig del pany llis del capcer hi havia un medalló circular amb ornaments on es podia distingir la data 1904, el qual es recuperarà. Es farà servir probablement pedra natural procedent de Vinaixa.

Tècnica modernista

Un cop quedi col·locada la bastida, s’haurà de variar la geometria de la coberta, de la qual s’enderrocarà una part. La nova coberta es generarà amb un encadenat ceràmic, un aïllament tèrmic i tot un acabat amb teula original reaprofitada. El centre del timpà estarà format per pedres llises. Un cop finalitzi l’obra, s’aplicarà una pàtina cromàtica amb la mateixa tècnica de l’època modernista. El projecte arquitectònic per la reconstrucció l’han fet Pau Jansà, Joan Tous i Pau Arroyo a través de recerca històrica i buidatge d’arxius fotogràfics i plànols, i té l’ok de la Generalitat. Els treballs els executarà l’empresa local Rècop.

El primer pas de la reconstrucció, ja fet, ha estat recopilar les pedres originals que, des de fa 80 anys, estaven repartides en diferents masos de la família Font de Rubinat i que, quan va caure la bomba, es van emmagatzemar i transportar en carro a diversos terrenys.