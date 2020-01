Club Golf Reus realitza el segon ingrés i adquireix el Golf Aigüesverds

Actualitzada 16/01/2020 a les 23:24

Club Golf Reus SL ha completat, aquest dimecres, el darrer pagament que restava pendent per fer-se amb la unitat productiva del Golf Aigüesverds, tal com detallen al Diari Més fonts coneixedores del procediment. La societat ja havia executat amb anterioritat un primer ingrés de 200.000 euros i disposava de 180 dies –prorrogats fins avui mateix, 17 de gener– per dipositar els altres 800.000 amb què assolir el milió d’euros de l’oferta inicial i que l’operació quedés així del tot tancada. Realitzat aquest dipòsit, el jutjat Mercantil número 1 de Tarragona acordarà, en les properes setmanes, la venda efectiva de la unitat productiva del Golf Aigüesverds i la tramitació acabarà amb la signatura davant del notari.

El Golf Aigüesverds acumula prop de quatre anys immers en aquest procés concursal. El jutge ja havia dit «sí» a una venda, en primer terme, al juliol del 2018, tot acceptant una proposta formulada igualment per Club Golf Reus SL. Però la Sareb va presentar un recurs on va defensar que no havia estat correctament notificada i, uns mesos més tard, el procés va tornar a començar de zero.



Risc de deteriorament

En una interlocutòria amb data del passat 17 de juliol, el titular del Mercantil 1 de Tarragona concretava que, per quedar-se la unitat productiva, Club Golf Reus SL havia d’«assumir totes les despeses que acompanyin la transmissió de la propietat, així com la successió d’empresa a efectes laborals i de la TGSS, amb exoneració del deute laboral cobert per FOGASA» i recordava que el període d’alienació en venda directa al qual va concórrer aquesta societat es va activar «tenint en compte la durada del procediment, els infructuosos esforços emprats fins al moment per trobar una sortida liquidatòria en forma de venda de la unitat productiva i el risc de deteriorament irreversible dels actius». A banda de la de Club Golf Reus SL, Bercam Meridiam va fer una oferta pel Golf Aigüesverds, que va resultar rebutjada perquè era de 750.000 euros, un import inferior. La Sareb és un dels principals creditors del Golf Aigüesverds, entre els quals hi hauria també empleats del mateix golf, Hisenda, la Seguretat Social o l’Ajuntament de Reus pel que fa a l’IBI.

Per sota del preu inicial

Finalment, i així les coses, l’adquisició es materialitzarà per un milió d’euros. El pla de liquidació que el Mercantil 1 de Tarragona havia presentat a principis del 2018 ja havia significat una reducció important del preu del Golf Aigüesverds en relació a la xifra inicial, que s’havia establert en 2,1 milions, i el deixava en 1,2 milions. La quantitat final, però, està per sota i es quedarà en el milió d’euros exacte. La xifra que s’obtindrà de la venda de la unitat productiva servirà, probablement, per satisfer només crèdits privilegiats i crèdits contra la massa.

En la mateixa interlocutòria del 17 de juliol, el jutge tenia en compte «l’alarmant situació de progressiu deteriorament d’un actiu tan delicat com és un golf» i apuntava la convicció que «abocar la unitat productiva a un procés de subhasta judicial» hauria comportat «amb una elevadíssima possibilitat, la seva desaparició». Tot i el procés concursal, les feines de manteniment de les instal·lacions s’haurien continuat portant a terme en aquest temps.