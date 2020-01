'Yo Ayudo o Necesito Reus' busca un local per continuar l'activitat solidària

L'associació haurà d'abandonar l'actual espai abans del febrer i fa una crida a qui pugui aportar un lloc

Actualitzada 17/01/2020 a les 11:58

L'associació Yo Ayudo o Necesito Reus haurà d'abandonar, abans de mitjans del pròxim mes de febrer, el local que fins ara ocupava i on emmagatzemava els productes que reparteix regularment entre una cinquantena de famílies amb pocs recursos. L'entitat fa una crida «a qualsevol que pugui donar un cop de mà» ja sigui «per cedir-nos un espai gratuïtament o per acceptar un lloguer a preu social» on poder continuar amb la seva activitat. L'actual local es troba situat a prop de l'Aeroport de Reus. Susana Infantes, de Yo Ayudo o Necesito Reus, explica que «ens han dit que hi havia una empresa interessada en quedar-se el lloc on ara estem i haurem de deixar-lo d'aquí a pocs dies». Per això, «necessitem aconseguir-ne un altre ràpidament». Infantes precisa que, igualment, «el trasllat serà complicat perquè haurem de canviar d'espai tot el que tenim allà i amb què ajudem a qui li fa falta, que són coses que no podem perdre».L'associació busca un local que estigui «preferiblement a Reus o el seu entorn, que és on desenvolupem aquesta tasca» i podria pagar «fins a un màxim de 180 euros. Per damunt d'aquesta xifra ja ens seria molt complicat». En l'actualitat, el lloguer del local s'abonava a través d'aportacions de persones vinculades a l'entitat, tal com es continuarà fent a partir d'ara, fet pel qual la quota «no pot ser molt elevada o no la podrem afrontar». Yo Ayudo o Necesito Reus cerca i proporciona, des de fa mes de sis anys, productes de diferents tipus a persones que els necessiten: en alguns casos venen de fora i en altres els lliuren membres de la mateixa comunitat, de manera que s'ha teixit tota una xarxa d'ajuda. Per mantenir aquest recurs que fa una mica més amable la vida a moltes famílies, l'entitat demana un local.