Dues empreses opten a construir el segon forn crematori municipal de Reus

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp podrà passar a assumir fins a un total de 6 serveis diaris

Actualitzada 15/01/2020 a les 20:09

Un total de dues empreses han presentat proposta al procés de licitació obert per Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, a finals d’octubre, per l’adquisició d’un segon forn per al Crematori Municipal. Aquestes empreses són Atroesa, amb seu a Madrid, i la saragossana Kalfrisa. El concurs es troba ara en fase d’obertura de pliques i valoració de les ofertes i, per això, l’adjudicació podria produir-se de manera imminent, al llarg dels pròxims dies. El contracte també inclou l’adequació del forn existent i l’adquisició d’un filtre de partícules per tal de reduir al mínim les emissions a l’atmosfera. El pressupost de licitació és de 907.076,50 euros IVA inclòs i hi ha un termini de lliurament i instal·lació de fins a cinc mesos.

El nou aparell, segons detallen des de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, millorarà les prestacions actuals i farà possible incrementar la freqüència dels serveis de cremació. Estarà catalogat com equipament d’alta capacitat i contempla una xifra de serveis superiors a les 800 cremacions l’any. Serveis Funeraris Reus i Baix Camp podrà doblar la capacitat actual del Crematori Municipal i podrà assumir fins a 6 serveis diaris. L’actual forn crematori es va estrenar l’any 2003, i des de llavors ha incrementat els serveis fins arribar a les 724 cremacions l’any que es van fer el passat 2018. Fa quinze anys, la xifra de cremacions era d’uns 150 serveis anuals.

Peticions d’incineració

Progressivament, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha anat adaptant els serveis a la creixent sol·licitud d’incineracions per part dels usuaris; i en els darrers anys ha invertit en la construcció de nous columbaris al Cementiri General de Reus i en la posada en marxa d’un servei nou com el Jardí de Cendres, que ofereix als familiars un espai on espargir les cendres dels difunts. La instal·lació del segon forn s’emmarca en la remodelació del Crematori Municipal «per donar un millor servei a familiars i amics que hi vulguin realitzar la cerimònia de comiat als difunts».

En aquest sentit, s’ha fet una reordenació d’espais i se n’ha millorat la decoració, per adequar-la a la sensibilitat que requereix un acte d’aquestes característiques. També, «s’ha tingut molt en compte el fet que el Crematori Municipal permet a familiars i amics acompanyar el difunts fins el darrer minut de comiat», tal com explicaven des de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp al moment de posar en marxa la licitació del nou forn i del filtre de partícules.

La posada en marxa del segon forn que s’integrarà a l’espai del Crematori Municipal es va anunciar inicialment per al primer semestre de 2019 i cap a finals del passat mes de juliol fonts municipals precisaven que el projecte es trobava encara esperant calendari en el marc del departament de contractació. Pel que fa al Cementiri General, que també ha viscut recentment moviments. El passat 1 de novembre va materialitzar-se l’entrada en funcionament del nou edifici de serveis que s’havia construït a la part nord del recinte. Es tracta, en detall, d’un espai que inclou un nou magatzem de residus i nous serveis públics (fins ara només n’hi havia a l’entrada principal).