Any i mig de retard en la implantació de datàfons als autobusos urbans de Reus

El pagament del bitllet amb targeta bancària havia d’estrenar-se al 2018 però Reus Transport està revisant qüestions tècniques

Actualitzada 15/01/2020 a les 20:44

El sistema que ha de permetre als passatgers pagar el bitllet d’autobús urbà amb targeta de crèdit o dèbit, el qual Reus Transport va anunciar que posaria en marxa al setembre del 2018, acumula prop d’un any i mig de demora. Fonts municipals consultades concreten al Diari Més que «el projecte no s’ha abandonat en cap cas» i que «es continua treballant per implantar-lo» tot i que «qüestions tècniques» encara per resoldre no haurien fet possible, com a mínim fins al moment, la seva activació.

La voluntat d’afegir aquesta a l’altra modalitat de pagament ja existent per al bitllet senzill –que és el metàl·lic– va sorgir arran de la instal·lació del wifi a bord a la flota de vehicles, el WifiBus, que fa que els usuaris puguin navegar per internet de manera lliure i gratuïta durant el trajecte. Els vehicles adquirits aquest estiu ja el duien de sèrie. Precisament la connexió obria la porta a col·locar datàfons i, per tant, fer servir la targeta bancària per agafar el bus. En iniciar les proves per desplegar el necessari mecanisme, però, l’empresa municipal va comprovar que l’ús del datàfon representava «uns 20 segons per viatger», temps excessiu per garantir la puntualitat de les rutes tal com ara estan concebudes. Des de llavors, per tant, s’ha estat treballant per mirar de rebaixar aquesta xifra. I és això el que estaria motivant, segons les mateixes fonts, el retard que s’allarga ja un any i quatre mesos. L’escull, que ja es va apuntar al moment mateix de fer pública la primera data per a la posada en funcionament del pagament amb targeta de crèdit o dèbit, està resultant més complicat de salvar del que en aquell moment es va preveure.

Dur l’import exacte

Des d’inicis d’aquest any 2020,el bitllet senzill ha passat de costar 1,25 euros a fixar el preu en 1,30 euros i és l’únic que es pot adquirir directament als busos, donat que els abonaments es compren a les oficines de Reus Transport o bé a estancs i quioscs distribuïts a la ciutat. Ara només hi ha una opció per al pagament d’aquest bitllet senzill: diners en metàl·lic. A través del lloc web de l’empresa s’especifica, en aquest sentit, que «per agilitzar el servei, és aconsellable portar l’import exacte».

En els darrers mesos, diverses línies de bus han viscut canvis: la L20 i la L21 han guanyat dues parades a l’avinguda de Sant Bernat Calbó; la L11 n’ha incorporat una altra a Vidal i Barraquer; ila L60, que va suprimir la parada Maria Aurèlia Campany, l’ha recuperat ara, tal com va avançar aquest rotatiu, ubicada a l’avinguda de Salou. Igualment, tot coincidint amb les obres de la nova àrea blava a l’Hospital Sant Joan, Reus Transport va realitzar una prova pilot de transport gratuït al centre sanitari que ha deixat un balanç «positiu» pel fet que «ha ajudat a difondre l’ús de l’autobús», tot i que no repertcutirà en cap novetat en les rutes.